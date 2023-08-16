Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича

Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Такой способ будет полезен тем, у кого нет возможности воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru. Ранее на звонки отвечали только операторы контакт-центра с 08:00 до 20:00. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Город непрерывно развивает технологии для оказания услуг, чтобы жители могли получать их разными, удобными для себя способами. Теперь после подачи онлайн-заявления на выпуск карты москвича горожане могут воспользоваться голосовым сервисом для отслеживания статуса изготовления карты или получения информации о возможности получить временный единый социальный билет. Это особенно удобно, если житель не может воспользоваться онлайн-сервисом или зайти в личный кабинет на портале mos.ru. Робот, созданный на базе общегородского контакт-центра, отвечает круглосуточно и всегда готов быстро сообщить актуальный статус оказания услуги», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно позвонить на горячую линию и нажать цифру пять для активации голосового помощника. Затем следует спросить: «Когда будет готова карта москвича?», «Готова ли моя карта москвича?» или «Узнать готовность карты москвича» и назвать семизначный регистрационный номер заявления, полученный при подаче онлайн-заявки на выпуск карты. После этого робот ответит, на каком этапе находится изготовление карты. Например, он может сказать, что заявление принято и идет проверка льготного статуса или что карта передана в службу доставки, а пользователю надо дождаться уведомления в личном кабинете на портале mos.ru. Если статус заявления уточнить не удалось или появились дополнительные вопросы, с 08:00 до 20:00 робот переведет звонок на оператора.

Состояние изготовления карты можно посмотреть в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», в сервисе «Проверка состояния изготовления карты москвича», который недавно стал доступен горожанам, а также на официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».