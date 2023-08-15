CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Уралхиммаш» переводит документооборот на отечественную платформу

ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) переводит процессы электронного документооборота в российскую TESSA. СЭД/ECM/BPM-платформа заменит систему Directum, использовавшуюся ранее.

Цель проекта - качественно изменить всю систему по управлению документами и бизнес-процессами с учетом территориальной распределенности компании. Внедренная ранее система не могла в полном объеме обеспечить потребности предприятия.

При выборе новой СЭД заказчик рассмотрел ряд отечественных решений. Важным критерием было наличие полнофункционального мобильного клиента, позволяющего не привязывать пользователя к рабочему месту, и полная импортонезависимость всех компонентов системы.

Платформа TESSA подошла по всем критериям, в том числе получила высокую оценку контрольной группы пользователей на предмет интуитивно понятного и удобного интерфейса. В качестве команды внедрения выбран вендор платформы, компания «Синтеллект.

Создание единой централизованной системы на базе TESSA обеспечит поддержку документооборота ПАО «Уралхиммаш» и его дочерних организаций, автоматизирует большую часть процессов и процедур административного управления территориально-распределенной компании, а также освободит персонал от множества рутинных обязанностей по контролю исполнения поручений.

«Проект внедрения платформы TESSA является стратегически важным направлением цифрового развития ПАО «Уралхиммаш» и позволит создать в нашей компании современную, глобальную систему управления электронным документооборотом и бизнес-процессами, способную обеспечить взаимодействие с различными корпоративными системами, а также обрабатывать большие объемы данных», – отметила Тамара Кобаладзе, генеральный директор УК УЗХМ.

***

Платформа TESSA — ключевая разработка компании Синтеллект., которая консолидировала лучшие решения по управлению документами и бизнес-процессами на основании опыта внедрений в крупнейших компаниях России и за рубежом. Сотрудниками компании сформирована многолетняя экспертиза и методологическая база по проектам импортозамещения западных ECM/BPM/CSP систем.

«Уралхиммаш» – российский производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. Линейка выпускаемой продукции включает: шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами и другое оборудование. Аппараты и сосуды, изготовленные на заводе, установлены на предприятиях более чем 40 стран мира: в Европе, Азии, Южной и Северной Америке, Африке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка ЦОД

В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе

Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов

«Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android

Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще