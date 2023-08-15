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«Руми» представила новую версию Roomy Process Finder

Компания «Руми», российский разработчик платформы интеллектуального управления и автоматизации процессов (RPA) Roomy bots, представила новую версию Roomy Process Finder – решения, которое находит и анализирует рутинные задачи сотрудников компании для последующей автоматизации.

В новой версии платформы представлена функциональность искусственного интеллекта.

Алгоритмы нейронных сетей выявляют паттерны, влияющие на автоматическое принятие решения системы о том, рутинный это процесс или нет. Цифровые агенты собирают и анализируют информацию о выполняемых человеком действиях на рабочих местах, а затем визуализируют результаты анализа о наиболее проблемных процессах и возможностях их роботизации.

В отличие от традиционной аналитики процессов, при которой требуется дорогостоящая и долгая работа консультантов, Process Finder позволяет исключить ряд шагов, связанных с ручным сбором и структуризацией массива данных. Благодаря этому существенно сокращаются сроки поиска и определения неэффективных задач, а также затраты на команду аналитиков. Так, вместо проведения собеседований и сбора информации аналитиками в течение трех месяцев и более, система в течение одного месяца записывает эталонное исполнение каждого шага выполнения задачи и предоставляет визуализацию данных – сколько людей и в каком объеме работают с определенными задачами, на каких участках работы сотрудники выполняют рутинные задачи и многое другое. На основе этих данных легко определить, сколько средств компания тратит на каждую конкретную задачу и имеет ли смысл их автоматизировать. Наряду с этим, система предлагает сценарий роботизации для выбранного участка работы и финансовую оценку его потенциальной автоматизации.

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