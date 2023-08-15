РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступили к реализации проекта развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) городской агломерации Екатеринбурга. В рамках него будут проведены работы по развитию подсистемы светофорного управления и подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, что повлияет на удобство и безопасность дорожного движения.

Реализация проходит на основании заключенного муниципального контракта между МБУ «Центр организации движения» и АО «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в контур управления РИР). Работы по данному проекту будут завершены до августа 2024 г. Регион развивает ИТС в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В пул работ данного этапа входит как поставка специализированного оборудования, так и программного обеспечения, его интеграция с уже существующими подсистемами. В рамках проекта специалисты установят более 300 видеокамер, модернизируют 24 светофорных объекта, в результате чего в городе появятся дополнительно современные транспортные и пешеходные светофоры.

«Мы бережливо подходим к своим проектам, исходя из потребностей каждого конкретного города. Для нас важно, чтобы заказчик получил действительно то, что ему нужно. В конечном счете, получается система, которая будет включать то, что уже есть на территории, добавит нужные звенья, и все это будет реально нужно городу и его жителям. Мы рады применить в регионе наши компетенции и экспертизу. Реализация мероприятий одного из важнейших нацпроектов позволит оптимизировать управление транспортом и повысить безопасность дорожного движения в Екатеринбурге», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» (РИР).

Напомним, что внедрение интеллектуальных транспортных систем является одним из основных направлений развития технологий «Умного города». Цифровизация работы транспортного комплекса ведет к сокращению аварийности, уменьшению пробок, оптимизации транспортного потока, предсказуемой и прозрачной работе городского транспорта, а также обеспечивает оперативное реагирование на аварийные и нештатные ситуации. РИР реализуется проекты цифровизации транспортной инфраструктуры более чем в 20 городах России, в том числе можно отметить развитие ИТС в Вологде, Белгороде и др.