«Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA

«Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников.

Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности, устойчивости и гибкости внедряемых решений. Для выбора оптимального решения, удовлетворяющего потребности бизнеса, был проведен анализ рынка RPA-платформ. В результате конкурсной процедуры компания выбрала решение Pix RPA, а в роли эксперта для участия в миграции — ИТ-интегратора «Первый бит».

Основная задача проекта — импортозамещение зарубежного решения UiPath и оперативный перенос роботов на отечественную платформу. Общий центр обслуживания (ОЦО) компании использует более 50 программных роботов для решения задач внутренних заказчиков — всех подразделений холдинга S7— в том числе для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, кадрового сопровождения, формирования и рассылки документов для пассажиров, обновления данных в веб-интерфейсе и многое другое.

Цифровые сотрудники выполняют роль инструмента для быстрой и дешевой автоматизации, помогают в процессе миграции других систем и увеличивают производительность ОЦО без найма дополнительного персонала. Роботы выполняют работу почти 20 сотрудников, и потеря или некорректная работа этого инструмента привела бы к существенным финансовым потерям.

Для ускорения миграции в проекте использовали модуль – «Pix переходник», который существенно снизил затраты и ресурсы при переходе с UiPath на платформу Pix. Благодаря совместным усилиям обеих команд проект по миграции прошел гладко и был реализован в соответствии с планом.

«За время проекта мы ощутили активную поддержку не только со стороны интегратора «Первый бит», но и разработчика решения Pix Robotics. Вендор оперативно оказывает техническую поддержку, развивает платформу, добавляя новые функции, и открыт к диалогу о возможностях решения. Это позволило нашей команде оперативно мигрировать все роботизированные процессы в сжатые сроки и вернуться к роботизации новых бизнес-задач. Мы всегда ориентированы на технологичность и качество внедряемых решений. На сегодняшний день можем с уверенностью планировать использование платформы как инструмента автоматизации бизнес-процессов в авиаотрасли», — сказал Алексей Уржумов, руководитель направления роботизации, S7.

«Наша RPA-команда специализируется на проектах миграции. Благодаря глубокой экспертизе в зарубежных и российских решениях, а также реализованным проектам импортозамещения, мы выработали методологию быстрого перехода на отечественное ПО. Это позволяет качественно проводить рефакторинг кода, тестирование, запуск в эксплуатацию и обучение сотрудников работе с новой платформой», — отметил Александр Черников, куратор проектов, «Первый бит».

После перехода на платформу Pix RPA компания оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив таким образом нагрузку на сотрудников по выполнению рутинных операций. Это позволило повысить пропускную способность при выполнении однотипных операций и высвободить ресурсы на решение других кейсов. Сотрудники холдинга S7 продолжают развивать направление RPA и запускают новых роботов.

«Проект миграции роботов холдинга S7 на Pix RPA был для нас максимально интересен и полон вызовов. Авиасфера требует точности и технологичности от процессов, здесь большие возможности для разносторонней работы роботов. Мы прошли сложный и напряженный конкурс, где мы должны были не только обогнать другие российские платформы, но и прежде всего оправдать ожидания заказчика, что платформа будет соответствовать выставленным требованиям на замену UiPath. У команды S7 широкая экспертиза в RPA и цифровой трансформации в целом, и мы рады развивать наше сотрудничество дальше», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор Pix Robotics.