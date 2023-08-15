«Ланит омни» представила новую версию платформы BPMSoft 1.2

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») выпустила для low-code платформы BPMSoft масштабный пакет обновлений. Он позволит российским компаниям быстрее внедрять инновации и новые бизнес-модели, поддерживая конкурентоспособность и активный рост. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Расширен отраслевой потенциал платформы, в которой появились модули для автоматизации работы торговых представителей – «Полевые продажи» и медицинских – «Фарма». С помощью нового функционала можно планировать визиты и готовить под них список активностей, составлять маршруты на карте, верифицировать чек-ин по GPS-координатам. Специализированные решения есть в основном и мобильном приложении, где выездные менеджеры смогут фиксировать результаты работы, формировать заказы и отмечать итоги мониторинга ассортимента товаров.

Клиентам стали доступны возможности использования BPMSoft с отечественными операционными системами и системами управления базами данных. Поддерживается работа под ОС Linux на серверах баз данных PostgreSQL и Postgres Pro. Кроме этого, выполнена контейнеризация сервисов BPMSoft для глобального поиска и объединения дублей, синхронизации почты и машинного обучения, поддерживаются технологии Docker и Kubernetes.

Разработчики снабдили платформу и новым бизнес-функционалом. Дополнен набор инструментов для работы с портальными решениями, который позволит улучшить дистанционное взаимодействие. Обновлены порталы: самообслуживания, клиентский и партнерский. Их можно подстраивать под задачи бизнеса, упрощая и ускоряя коммуникации. Единая CRM-система для управления процессами продаж, маркетинга и сервиса получила новую настроенную модель предиктивного скоринга лидов, которая позволит нарастить эффективность отдела продаж и при этом снизить нагрузку на его специалистов.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию low- и no-code технологий. BPMSoft может проверить корректность бизнес-процесса, настроенного пользователем самостоятельно. Она отследит и отметит элементы, которые не соединены потоками. Функциональность снизит нагрузку на систему за счет уменьшения количества зависающих операций. Добавлена и гибкая кастомизация правил цветового выделения и ввода информации. В зависимости от выбранных условий, автоматически будет устанавливаться фон элементов, ограничиваться ввод символов, будут использоваться регулярные выражения или код JavaScript для валидации введенных значений.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «Регулярные релизы обновлений BPMSoft критически важны для обеспечения безопасности, функциональности и совместимости ПО. Мы сосредоточили усилия на постоянном повышении качества наших продуктов, улучшении пользовательского опыта. Видим, что такой стратегический подход оправдывает себя – клиенты заметно нарастили объем внедрений нашей платформы, уверены в его надежности и готовы рекомендовать на рынке».

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Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Она позволяет не только быстро автоматизировать CRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Платформа содержит low-code инструменты для гибкой настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

Ланит – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.