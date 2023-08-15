EFSOL реализовала проект гибридного облака для компании «Техномаш»

Компания «Техномаш» получила повышение производительности инфраструктуры «1С» с отказоустойчивостью и дублированием всех ролей. При этом, за счет использования виртуальных машин, удалось сэкономить средства на добавление дополнительных физических серверов. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Научно-производственное объединение «Техномаш» обратилось в компанию EFSOL с задачей модернизации ИТ-структуры под нагруженный сервис «1С», а также реализации повышенной отказоустойчивости.

В составе текущей архитектуры имеется виртуальный кластер «1С» и аппаратный сервер. Виртуальный кластер утратил свою актуальность, а аппаратный сервер не зарезервирован.

Основная работа ведется на аппаратном сервере в режиме 24/7. В случае выхода его из строя, сервис «1С» остановится.

Перед инженерами EFSOL IT были поставлены следующие задачи: внедрить систему резервирования аппаратного сервера путем внедрения дополнительного виртуального сервера «1С»; перераспределить ресурсы виртуального кластера «1С»; оптимизировать работу базы данных.

Была построена кластерная ИТ-структура в EFSOL Oblako с использованием аппаратного и виртуального сервера «1C» и проведена оптимизация запросов СУБД.

По итогу реализации проекта, система работает в штатном режиме без каких либо нюансов. В случае отказа одного из серверов, происходит ручное переключение на резерв. Аппаратный сервер СУБД резервируется в виртуальной среде. Применяются технологии Microsoft SQL ALWAYS ON + кластер «1С:Предприятие».