Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития

В Ставропольском крае количество успешных записей на прием к врачу через «Единый портал государственных услуг» увеличилось в восемь раз и составляет 61%. Сегодня по уровню доступности для пациентов электронной записи к врачам регион занимает 21 место в стране из 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Реализованная возможность мониторинга ошибок по каждой сессии каждого пациента позволяет МИАЦ и Министерству здравоохранения региона отслеживать и контролировать ситуацию на всех этапах записи, фиксировать, в какой момент происходят проблемы и какого характера. Детальная аналитика данных, обновляемая ежедневно в автоматическом режиме, помогает выявлять причины и частоту возникновения технических и организационных ошибок, принимать необходимые меры по их оперативному устранению.

Органы управления здравоохранением Ставропольского края, разработчики ГИС и МИС региона провели масштабную работу для увеличения количества успешных записей к врачу через ЕПГУ. Это позволило повысить уровень доступности и прозрачности медицинских услуг для жителей региона.

Еще один показатель, по которому Ставропольский край демонстрирует хорошие результаты и уверенный рост – объем передачи в федеральные реестры и сервисы электронных медицинских документов. Медицинские учреждения Ставрополья ежемесячно успешно выгружают на федеральный уровень порядка 3 млн документов. Всего передается 50 различных типов ЭМД, среди них медицинские свидетельства о рождении и смерти, протоколы телемедицинских консультаций, а также новый вид документа – медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра. Интеграцию с реестром электронных медицинских документов Минздрава России обеспечивает «Нетрика медицина».

На базе аналитической платформы «N3.аналитика» специалисты компании создали личные кабинеты для главных врачей ставропольских клиник. Теперь руководителям медицинских организаций доступны детальные данные по своим учреждениям, позволяющие в различных срезах анализировать доступность записи на прием, показатели по формированию и передаче электронных документов и другую необходимую информацию по работе организации.

Жители Ставропольского края используют региональный портал здравоохранения, также разработанный компанией «Нетрика медицина». С момента запуска сервиса в мае 2023 г. уже зарегистрировано более 100 тыс. уникальных пользователей. Ставропольцы в онлайн-режиме могут записываться к врачу, оформлять вызов специалиста на дом, получать результаты лабораторных исследований и другие электронные услуги.

«Благодаря совместной работе и приложенным усилиям со стороны представителей органов управления здравоохранением Ставропольского края, нам удалось серьезно улучшить показатели региона по передаче данных в федеральные системы, записям к врачам через ЕПГУ, и начать погружать в детальную аналитику не только МИАЦ и Минздрав края, но и главных врачей. Это позволит нам всем отслеживать ситуацию по тем или иным критериям и вовремя на нее реагировать» – сказал Юрий Литвинов, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края.

«Мы планируем продолжить реализацию совместных проектов по цифровизации здравоохранения Ставрополья, позволяющих улучшить качество и доступность медицинской помощи жителям региона», – отметил Максим Лесняк, менеджер по развитию компании «Нетрика медицина».

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).