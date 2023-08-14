Сеть отелей Wone Hotels использует решение «Турбо бюджетирование»

Компания Wone IT, партнер «Консист бизнес групп» (разработчик линейки «Турбо», входит в группу «Ланит»), завершила первый этап внедрения «Турбо бюджетирования» в специальной редакции Hotel Edition в сети отелей Wone Hotels. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Управление современным гостиничным бизнесом требует наличия информационных систем, способных формировать стратегические планы с учетом сезонности, факторов изменения конкурентной среды и требований регулятора. Контроль финансовых показателей в режиме реального времени – основная задача внедрения информационной системы «Турбо бюджетирование» Hotel Edition. Она учитывает специфику гостиничного дела, включая возможность использования отчетности USALI и модели прогнозирования в соответствии с требованиями операторов.

В 2022 г. руководство Wone Hotels решило внедрить современную информационную систему, которая поможет формировать бюджет, фиксировать планы и отслеживать их исполнение. Существенным фактором выбора являлся высокий уровень готовности отраслевого решения. Автоматизация задач бюджетирования была связана с необходимостью получения аккумулированных данных из различных центров финансовой ответственности каждого из отелей, составления и корректировки на их основе бюджета всей сети.

На текущий момент «Турбо бюджетирование» Hotel Edition эффективно взаимодействует со всеми компонентами корпоративной информационной системы, легко настраивается и поддерживается конечными пользователями. Оно позволяет оперативно консолидировать финансовую информацию и формировать отчетность, необходимую для анализа и принятия управленческих решений.

Автоматизация блока «Размещение» и разработка универсальной формы отчетности позволили повысить качество финансового планирования и снизить трудоемкость процессов. Удалось сократить время на подготовку бюджета, влияние человеческого фактора и связанные с ним ошибки. Планирование бюджета стало более точным, что позитивно отражается на качестве управленческих решений и операционной эффективности компании в целом. На следующем этапе проекта планируется автоматизировать учет расходов и доходов для зоны SPA, спортивного и детского клуба.

Наталия Кадина, финансовый директор Wone Hotels: «Бюджет гостиницы – очень сложная конструкция, в которой необходимо предусмотреть множество деталей: динамику заездов, сезонность проживания, стоимость содержания каждого номера (от стоимости моющих средств до расходов на персонал). Чем больше факторов мы учитываем, тем точнее сможем спланировать продажи, расходы, и масштаб инвестиций. Без надежной системы бюджетирования здесь не обойтись, тем более, если речь идет не об одном отеле, а о сети. Общими усилиями с коллегами из Wone IT нам удалось добиться быстрого результата и перевести наше бюджетирование на принципиально новый уровень».

Артем Третьяк, директор по развитию решений для бизнеса Wone IT: «Первый этап проекта удалось реализовать всего за три месяца − к началу туристического сезона. Во многом это получилось благодаря активному участию заказчика в проекте, оперативному предоставлению обратной связи по всем вопросам. Wone Hotels получил отличное решение с широкими функциональными возможностями, а наша команда освоила новый российский продукт и подтвердила свою компетентность в сфере автоматизации гостиничного бизнеса».

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История отелей Wone Hotels начинается в 2008 г. Сейчас в сеть входят три отеля.

Wone IT – мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла. Компания берет на себя решение всех технологических задач − от анализа ИТ ландшафта и подбора продуктов до их поставки, внедрения и поддержки. В числе ее заказчиков – более 2500 российских и международных компаний, в команде − около 300 человек. Опыт работы на российском рынке – более 20 лет.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 году, входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.