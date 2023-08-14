CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот

Страховая компания «Астро-Волга» внедрила кадровый электронный документооборот на базе технологий VK. На сегодняшний день «Астро-Волга» перевела на платформу VK HR Tek 95% сотрудников, сократив расходы и время на документооборот. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение адаптировали под задачи СК «Астро-Волга» и интегрировали с ИТ-инфраструктурой компании. В результате руководители отделов СК «Астро-Волга» тратят в три раза меньше времени на согласование заявок. Расходы на кадровое делопроизводство в бэк-офисе уменьшились на 76%, а в ИТ-департаменте — в десять раз.

«Специфика работы страховой компании в том, что оригиналы документов необходимо предоставлять оперативно. Многие наши сотрудники живут в отдаленных регионах, куда бывает трудно доставить бумаги — и почтой, и курьерами. Благодаря VK HR Tek это больше не проблема», — комментирует Августа Мороз, руководитель управления по работе с персоналом СК «Астро-Волга».

«Мы рады, что наше решение помогает все большему количеству компаний переходить на кадровый электронной документооборот. Мы разрабатывали систему VK HR Tek для себя, поэтому она такая же понятная и простая, как привычные пользовательские сервисы — мессенджеры или соцсети. Уверены, что СК “Астро-Волга” сможет получить еще более высокие результаты от КЭДО в ближайшее время» — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

VK HR Tek минимизирует риски ошибок в документах и вероятность их потери. У решения интуитивно понятный интерфейс: пользоваться им можно в веб-версии или мобильном приложении.

***

«Астро-Волга» — российский частный страховой бренд. В штате компании 460 сотрудников, 80% из которых работают удаленно. В настоящий момент к системе VK HR Tek подключены 95% специалистов компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android

Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще