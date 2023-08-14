Сервис VK помог СК «Астро-Волга» в разы снизить затраты на кадровый документооборот

Страховая компания «Астро-Волга» внедрила кадровый электронный документооборот на базе технологий VK. На сегодняшний день «Астро-Волга» перевела на платформу VK HR Tek 95% сотрудников, сократив расходы и время на документооборот. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение адаптировали под задачи СК «Астро-Волга» и интегрировали с ИТ-инфраструктурой компании. В результате руководители отделов СК «Астро-Волга» тратят в три раза меньше времени на согласование заявок. Расходы на кадровое делопроизводство в бэк-офисе уменьшились на 76%, а в ИТ-департаменте — в десять раз.

«Специфика работы страховой компании в том, что оригиналы документов необходимо предоставлять оперативно. Многие наши сотрудники живут в отдаленных регионах, куда бывает трудно доставить бумаги — и почтой, и курьерами. Благодаря VK HR Tek это больше не проблема», — комментирует Августа Мороз, руководитель управления по работе с персоналом СК «Астро-Волга».

«Мы рады, что наше решение помогает все большему количеству компаний переходить на кадровый электронной документооборот. Мы разрабатывали систему VK HR Tek для себя, поэтому она такая же понятная и простая, как привычные пользовательские сервисы — мессенджеры или соцсети. Уверены, что СК “Астро-Волга” сможет получить еще более высокие результаты от КЭДО в ближайшее время» — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

VK HR Tek минимизирует риски ошибок в документах и вероятность их потери. У решения интуитивно понятный интерфейс: пользоваться им можно в веб-версии или мобильном приложении.

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«Астро-Волга» — российский частный страховой бренд. В штате компании 460 сотрудников, 80% из которых работают удаленно. В настоящий момент к системе VK HR Tek подключены 95% специалистов компании.