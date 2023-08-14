LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих

На тверском складе ООО «Форт» (торговая марка “Автоконтинент”) внедрена система LEAD WMS, благодаря чему повысился уровень автоматизации и качество операций. Весь процесс — от разработки технического решения до запуска системы в промышленную эксплуатацию — занял около трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

«До внедрения LEAD WMS мы использовали другую систему автоматизации склада, однако она перестала отвечать нашим требованиям. Приходилось прописывать регламенты по отдельным операциям Итогом запуска пилотного проекта с LogistiX стало повышение качества процессов, заметное увеличение скорости работы склада и снижение количества ошибок», — сказала Жанна Терешко, куратор проекта внедрения WMS компании «Автоконтинент».

В процессе поиска системы автоматизации компания ориентировалась прежде всего на предложения отечественных разработчиков, а также на наличие позитивного опыта реализации в российских компаниях. Дополнительными критериями были возможности масштабирования и интеграции с автоматизированным складским оборудованием.

«Вовлеченность проектных команд в процесс – один из ключевых факторов успешности подобных проектов. Здесь мы увидели полное погружение сотрудников «Автоконтинента» в задачи, в особенности на этапе проработки бизнес-процессов склада, что помогло обеспечить высокий уровень автоматизации и максимально использовать функциональные возможности LEAD WMS. Сейчас наши специалисты поддерживают работу системы, оперативно реагируя на обратную связь от партнеров», – сказал Максим Меньшиков, директор по развитию ГК LogistiX.

Склад «Автоконтинента» в Твери оперирует большим ассортиментом продукции в несколько десятков тысяч SKU. Хранение на нем организовано по ячеечному типу. Специфика площадки состоит в высокой интенсивности обработки товара. В рамках перехода на новую систему основной задачей была плавная адаптация процесса. К запуску склад удалось подготовить на 99%: персонал, включая кладовщиков, операторов и сотрудников поддержки, освоил нововведения в короткие сроки. Через неделю после запуска площадка смогла организовать самостоятельную работу и управление процессами.

Благодаря LEAD WMS удалось полностью перейти от отбора товара по листам на радиотерминалы. В результате модернизации значительно сократились перемещения кладовщиков за счет оптимизации маршрутов и улучшилось качество отбора. Каждый этап работы склада (приемка, раскладка, набор, инвентаризация, отгрузка и контроль) автоматизирован.

Внедренная система позволяет отслеживать показатели работы склада, осуществлять мониторинг эффективности процессов и KPI сотрудников и помогает взвешенно принимать управленческие решения. Масштабирование модернизационных мероприятий на другие подразделения компании позволит выработать единую систему мотивации для персонала и разработать систему KPI.