«Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами

«Билайн бизнес» и «Яндекс Go» масштабируют использование IoT-технологий (интернета вещей) в сфере средств индивидуальной мобильности. За два года сотрудничества объем поставок SIM-карт для арендных самокатов вырос более чем в nhb раза — с 15 тыс. до 50 тыс. штук. Расширилась и территория проекта: теперь он охватывает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Тулу, а с марта 2023 г. и один из крупнейших городов Казахстана – Алматы. Об этом CNews сообщили представители «Билайна»

«Билайн бизнес» стал партнером «Яндекса» по IoT-технологиям с момента запуска сервиса кик-шеринга в 2021 г.

В каждом самокате «Яндекс Go» установлена специальная SIM-карта «Билайна» для интернета вещей. Это необходимо, чтобы устройство верно считывало сигналы о начале и завершении аренды, а также для более точного определения актуальной геолокации самоката и его технического состояния, например, уровня заряда аккумулятора.

«Обмен технической информацией между самокатом, «Билайном», нашим бэкендом и обратно происходит за 500 миллисекунд — и таких операций происходит несколько десятков тысяч в день, – отметил Леонид Ясиновский, руководитель направления самокатов в «Яндекс Gо». – Это влияет на скорость работы приложения (например, на – старт и завершение аренды) и значительно улучшает пользовательский опыт».

В рамках сотрудничества с «Яндексом» команда «Билайн бизнес» предоставила М2М-инструменты (инструменты межмашинного взаимодействия) и решения, необходимые для корректной работы тысяч SIM-карт, а также выделила специалистов поддержки, чтобы взаимодействие было максимально оперативным. Центр управления M2M позволяет настраивать тарификацию и автоматизацию бизнес-процессов за счет подключения к другим информационным системам через API интерфейсы (программные интерфейсы приложений).

В 2023 г. сервис кикшеринга «Яндекс Go» расширил свою географию и увеличил количество доступных для аренды устройств. В ответ на запрос партнера «Билайн бизнес» не только поставил дополнительные 50 тыс. SIM-карт, но и обеспечил доставку партии до завода в Китае, где чипы стали неотъемлемой частью готовых самокатов. Также оператор продолжает обеспечивать связь с каждым работающим устройством — на территории России и в международном роуминге.

«Применение M2M-технологий «Билайн бизнес» в сервисе аренды самокатов «Яндекса» стало продолжением нашего сотрудничества с одной из самых мощных ИТ-компаний страны. Мы предоставили три ключевых преимущества для клиента — комплексную безопасность, правильный клиентский опыт и управление расходами — и продолжаем развивать полноценное бизнес партнерство в такой инновационной сфере, как интернет вещей», — сказал Денис Голованов, директор по работе с крупными клиентами ПАО «Вымпелком».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.