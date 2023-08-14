Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала

Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию импортонезависимую систему обработки багажа в новом сегменте терминала Т2 для обслуживания международных рейсов. Проект был реализован в технологическом партнерстве с «Рексофт» (Reksoft), российской многопрофильной технологической группой.

В ходе работ по запуску нового сегмента терминала аэропорта Домодедово была решена задача запуска в эксплуатацию высокотехнологичной системы обработки багажа нового типа. Оборудование системы было поставлено иностранным поставщиком Vanderlande Industries. Специализированное программное обеспечение управления системой было поставлено компанией «Рексофт». В результате объединенной командой работы Домодедово и «Рексофт» была решена задача внедрения и запуска сложнейшего программно-аппаратного комплекса на всех уровнях – от автоматики и контроллеров до управляющей системы верхнего уровня. Решение компании «Рексофт» позволило обеспечить технологическую независимость систем управления аэропорта Домодедово.

Автоматизированная система сортировки багажа (АССБ) выполняет комплексную задачу регистрации, сортировки, досмотра и доставки багажа на борт воздушного судна, а также выдачи багажа пассажирам при прилете. В состав системы входит 88 стоек регистрации, разветвленная сеть транспортировки багажа, 5-уровневая система досмотра багажа, системы контроля безопасности и таможенного досмотра, многоуровневая система хранения багажа.

АССБ — высокотехнологичный комплекс нового типа, построенный на базе современной технологии Tubtrax. Технология позволяет обрабатывать багаж в индивидуальных тележках-лотках с высокой скоростью и точностью. Скорость транспортировки багажа в такой системе в 3 раза выше, чем в обычной. Таким образом, при общем объеме обработки 6 тыс. единиц багажа в час время на обработку одной единицы багажа от стойки регистрации до загрузки на борт составляет 14 минут.

Подсистема хранения багажа рассчитана на 1,1 тыс. мест, включает в себя 12 трехметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются роботы, распределяющие багаж по нужным ячейкам. В результате пассажиры могут быть уверены, что даже при длительных стыковках или ранней регистрации их багаж будет доставлен на нужный рейс.

«Для запуска и пуско-наладки комплекса применены наши новейшие решения в области программного обеспечения по управлению системами аэропорта. Весь программный комплекс является полностью отечественным и способен управлять современным оборудованием высокого уровня сложности. Все работы по внедрению и запуску в эксплуатацию выполнены в сжатые сроки», — отметил Александр Семенов, директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт».

«Запущенная объединенной командой система обработки багажа была настроена под бизнес-процессы аэропорта Домодедово. И если раньше иностранные вендоры предлагали российским заказчиками «готовые решения» с минимальными возможностями адаптации, то в новом сегменте терминала Т2 функционирует масштабная импортонезависимая система, сделанная полностью по требованиям нас как заказчика и учитывающая все профильные российские стандарты сортировки и досмотра», — сказал об итогах проекта Константин Глушенков, старший инженер основного производства аэропорта Домодедово.