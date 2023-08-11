«СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Разумовским. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение о сотрудничестве предполагает разработку и запуск инициатив в сфере информационных технологий, способствующих повышению уровня цифровой зрелости региона. Еще одно направление совместной деятельности — реализация проектов в области ИТ-образования и ранней профориентации детей и молодежи Калужской области.

Кроме этого, стороны договорились об обмене опытом и знаниями, в том числе путем организации конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Калужская область уделяет большое внимание вопросам цифровизации и демонстрирует успехи в этой сфере. Тот факт, что всероссийский форум «Цифровая эволюция» уже не первый год проводится именно в Калуге — лучшее тому свидетельство. Мы ценим возможность сотрудничества с правительством Калужской области в области информационных технологий. Убежден, что наша совместная работа по подготовке ИТ-кадров и повышению уровня цифровой зрелости региона будет способствовать развитию ИТ-среды в Калужской области и как следствие — экономическому росту и улучшению качества жизни людей».

Дмитрий Разумовский, в частности, отметил, что Калуга не случайно становится стартовой точкой для реализации перспективных отраслевых проектов — в регионе активно внедряются новые цифровые сервисы в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до образования и предоставления госуслуг.

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