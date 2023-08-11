R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций

R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, реализовал возможность работать в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ).

Наряду с кредитными и депозитными договорами в системе автоматизации кредитования RS-Loans V.6 есть возможность вести контракты, связанные с торговыми или инвестиционными операциями и осуществлять проектное финансирование, в котором все партнеры несут ответственность за результат и участвуют в распределении прибыли.

«Новая технология позволит финансовым компаниям сделать удобнее сервис и увеличить число клиентов», — сказал Евгений Нырков, владелец продукта RS-Bank.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк.

АБС RS-Bank V.6 позволяет осуществлять работу в соответствии с принципами исламского финансирования, поддерживая в RS-Loans V.6 следующие возможности: новые банковские продукты: финансирование ИПФ (виды объектов — кредитный договор, договор гарантии, договор овердрафта, заявка) и депозиты ИПФ (Вид объекта — договор депозита); в общем списке договоров выделены договоры финансирования (Мурабаха) и депозитные договоры (Мудараба).