CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций

R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, реализовал возможность работать в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ).

Наряду с кредитными и депозитными договорами в системе автоматизации кредитования RS-Loans V.6 есть возможность вести контракты, связанные с торговыми или инвестиционными операциями и осуществлять проектное финансирование, в котором все партнеры несут ответственность за результат и участвуют в распределении прибыли.

«Новая технология позволит финансовым компаниям сделать удобнее сервис и увеличить число клиентов», — сказал Евгений Нырков, владелец продукта RS-Bank.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк.

АБС RS-Bank V.6 позволяет осуществлять работу в соответствии с принципами исламского финансирования, поддерживая в RS-Loans V.6 следующие возможности: новые банковские продукты: финансирование ИПФ (виды объектов — кредитный договор, договор гарантии, договор овердрафта, заявка) и депозиты ИПФ (Вид объекта — договор депозита); в общем списке договоров выделены договоры финансирования (Мурабаха) и депозитные договоры (Мудараба).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство выделило 3,3 млрд руб. на центр информационной безопасности

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

«Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов

Трагически погиб журналист CNews Денис Воейков

В России создается новый математический метод проверки микросхем на надежность

CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще