World Class оцифровал документооборот c помощью решения резидентов «Сколково»

Теперь федеральная сеть фитнес-центров подписывает документы с 3000 специалистов удаленно и с помощью смартфона. С этой задачей помог справиться Nopaper — сервис резидентов «Сколково» SafeTech и Abanking (группа ВЭБ.РФ). Разработка позволяет обмениваться документами с сотрудниками и внештатными специалистами. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

WorldClass — федеральная сеть фитнес-центров. Сеть продолжала расти, и вместо найма нового сотрудника решила внедрить электронный документооборот.

Инна Ефанкина, руководитель отдела по работе с персоналом World Class: «В World Class работает 3000 специалистов, 2000 из них тренеры, это не только штатные сотрудники, но и ИП, самозанятые и физлица. Важно было перевести в электронный вид документы с каждой категорией. Не все решения на рынке были готовы это реализовать. Кто-то специализировался только на КЭДО, а кто-то работал только с контрагентами. Все сценарии работы закрыл сервис Nopaper».

В сервисе используется запатентованная технология мобильной подписи, которая позволяет точно определить кто, когда и с какого устройства подписал документ. Тренеры клуба используют смартфон для записи на тренировки, теперь смогут и для подписания документов.

Мария Кириченко, руководитель продукта Nopaper: «Уникальность Nopaper в том, что документ могут подписать все: сотрудники, контрагенты, ИП и самозанятые. Это также привычно и просто, как было на принтере. Поэтому мы решили задачу World Class и продолжаем популяризировать электронный документооборот, что не удавалось сделать 20 лет, так как сервисы ЭДО создавались только для определенных документов и некоторых пользователей: только для юрлиц, или только для физлиц. Плюс подписать документы в Nopaper, также просто как перевести деньги по номеру телефона, чего тоже раньше не было в сервисах ЭДО».

Ольга Андриянова, директор по операционной работе кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Сервис Nopaper помог федеральной сети фитнес-центров World Class сократить операционные затраты и уменьшить нагрузку на своих специалистов. И это только один из множества примеров, когда совместное решение резидентов “Сколково” Safetech и Abanking помогает оптимизировать бизнес-процессы внутри компаний. Это подтверждает востребованность продукта на рынке, громкие имена среди заказчиков и устойчивый рост компаний».

***

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс..

Nopaper — сервис для быстрого обмена документами с контрагентами с мобильного устройства.

WorldClass — федеральная сеть фитнес-центров. В компании 48 собственных клубов — в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Сочи. И 65 партнерских клубов в 11 странах.