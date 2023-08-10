В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований

В столице искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований. Об этом результате и о других разработках Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Юрий Васильев.

«Сегодня нейросети обработали уже 10,5 млн лучевых исследований. Технологии искусственного интеллекта позволяют нам выявлять мельчайшие отклонения, что повышает качество диагностики, а также сокращают время подготовки результата исследования, помогая пациенту быстрее получить необходимое лечение. Наша научная деятельность привела к появлению нового для нас направления – созданию медицинских фантомов, которые составили достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Фантомы молочной железы, щитовидной железы, сосудов и нервов используются в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы. Их возможности мы продемонстрировали на выставке в рамках форума», – сказал директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Юрий Васильев.

С 2020 г. умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность медучреждений столицы. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы. Рентгенологи медицинских учреждений столицы, чьи диагностические устройства подключены к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, могут воспользоваться более чем 50 алгоритмами по 22 клиническим направлениям для описания медицинских изображений.

Учеными Центра разработаны несколько медицинских фантомов, с их помощью врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать воспроизводимость измерений, обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией, а также калибровать оборудование для лучевой диагностики.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.