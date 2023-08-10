В HRlink появился модуль онлайн-оформления отпусков

В сервисе кадрового электронного документооборота HRlink теперь можно оформлять отпуска полностью удаленно. Сотруднику будет открыт доступ к количеству дней отпуска, которые он может взять, чтобы подать заявление. Новый модуль ускоряет процесс оформления документов и сокращает рутинную нагрузку на HR-специалистов. Он доступен всем действующим и будущим клиентам HRlink в автоматическом режиме.

Оформление отпусков — один из самых трудозатратных рутинных процессов в HR. Кадровым специалистам нужно информировать сотрудников об отпуске за две недели до его начала, собрать заявления, оформить приказы. При этом в случае любых изменений — например, если сотрудник неправильно посчитал дни отпуска или допустил ошибку в данных — процесс приходится начинать заново. В крупных компаниях в отпускной период — с конца весны — на это могут уходить десятки трудочасов кадровых работников еженедельно.

Новый модуль HRlink позволяет HR-отделам полностью автоматизировать процесс оформления отпусков. Любой сотрудник теперь может при подаче заявления узнать количество доступных ему дней отпуска. Данные за весь период работы передаются из учетной системы, с которой интегрирован сервис HRlink: например, «1С». Использование такого счетчика позволяет сократить нагрузку на HR-сотрудников и избежать ошибок в процессе оформления документов.

Кроме того, HR-специалисты могут строго контролировать сроки оформления документов. В HRlink можно настроить подачу заявлений за определенное количество дней до начала отпуска: например, только за 14 дней до отдыха. Причем подать и подписать их можно в несколько кликов прямо в интерфейсе системы — а значит, сотрудники не будут затягивать эту задачу на недели. Благодаря этому полностью исключено несвоевременное оформление документов. Процесс становится полностью прозрачным, а кадровые работники освобождаются от излишней рутины.

«Летом вопрос оформления отпусков стоит перед HR-специалистами острее всего: им нужно отвечать сотрудникам на вопросы о сроках отпусков, собирать заявления и следить, чтобы их подавали вовремя. Наша платформа сэкономит время работникам и кадровому отделу в эту горячую пору. Теперь кадровикам не придется вручную искать информацию по каждому конкретному случаю, а остальным сотрудникам — переписывать бумаги из-за допущенных ошибок», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.