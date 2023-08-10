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В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения

В 2023 г. в Государственный архив Брянской области был поставлен планетарный сканер «Эларскан» А2-600КС для создание электронных копий архивных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Начальник отдела копирования, реставрации и переплета архивных документов ГКУ БО ГАБО Татьяна Сысоева рассказала, что на данном отечественном оборудовании планируется оцифровка фонда П-1650 «Брянский штаб партизанского движения». Это донесения, рапорты партизанских бригад и отрядов, разведсводки, донесения объединенных партизанских бригад, докладные записки секретарей райкомов, схемы, пояснительные записки о проведении боевых операций. В результате на более 1500 единиц хранения будет создан электронный фонд пользования. По окончании работ этот фонд будет опечатан и для использования будут применятся электронные копии документов.

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В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения

Государственный архив Брянской области был создан в 1922 г., в настоящее время на хранении имеется около 1,2 млн единиц хранения за 1709 – 2022 гг. Работы по оцифровке документов проводятся в архиве с 2008 г. При проведении работ на тот период использовался сканер «Элар план скан» А3. В 2019 г. был приобретен планетарный сканер «Эларскан» А2 – 650КС. Специалисты архива отмечают, что приобретенный сканер позволил оптимизировать рабочий процесс за счет таких преимуществ, как беззвучный режим сканирования, возможность сканировать оригиналы большого формата, проведение сканирования дел с корешком до 50 см за счет подъемного механизма-платформы, использование нескольких режимов освещенности, которые позволяют сканировать нерасшитые дела. «Эларскан» А2 позволяет сканировать цветные, черно-белые и полутоновые оригиналы (архивные дела, книги, карты, схемы, чертежи, рисунки).

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