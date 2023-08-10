Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты

Lamacon с помощью математического двойника оптимизировала цепь поставок для группы компаний «Благо» от закупки сырья у фермеров до реализации готовой продукции. Оптимизационная модель не только отражает движение товаров по цепи поставок, но и учитывает распределение оборотных средств компании.

В рамках проекта стояла задача получить план закупки сырья, организации производства и дистрибуции готовой продукции с учетом возможности применения финансовых инструментов – кредитования, перепродажи сырья под залог и пр. Моделирование позволило в безрисковой среде определить, где, когда и сколько закупать, перерабатывать и хранить сырья, чтобы с наибольшей отдачей использовать рабочий капитал компании и полностью загружать производственные мощности.

Консультанты Lamacon в тесной связке с экспертами и аналитиками заказчика изучили бизнес-процессы «Благо» и собрали исторические данные для моделирования. На базе профессионального решения «Гуру» была разработана помесячная оптимизационная модель цепочек поставок, включающая в себя заводы, элеваторы и склады готовой продукции, а также учитывающая все ограничения: имеющиеся денежные средства, сезонную доступность сырья и возможности инфраструктуры компании.

Эксперты не только разработали модель цифрового двойника для тестирования различных сценариев цепи поставок, но и помогли «Благо» сформировать центр экспертизы для дальнейшей эффективной работы с разработанным инструментом.

Подобная комплексная модель была применена впервые, однако у нее есть высокий потенциал использования в любой отрасли, где необходимо смоделировать оптимальный процесс преобразования рабочего капитала компании в продукцию и затем обратно в деньги.

«Запрос компании «Благо», по сути, сводился к тому, сможем ли мы непосредственно в модели цепи поставок учесть движение денежных средств и лимиты рабочего капитала. О таких кейсах мы не слышали даже в мировой практике и, насколько знаем, никто в отечественных компаниях такого прежде не делал. Проанализировали сложность задачи и решили, что совместной команде она по силам. Очень рады, что в итоге справились», – сказал Дмитрий Красилов, генеральный директор Lamacon.

«Учитывая процессную зрелость нашей компании, мы понимаем: чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо цельно смотреть на наши процессы в коммерции, производстве, логистике и финансах, учитывать их особенности и ограничения в едином контуре. При этом мы не можем позволить себе оставаться на уровне стандартных офисных приложений. Поэтому решили воспользоваться экспертизой компании Lamacon и построить математического двойника наших цепей поставок, который охватывал бы еще и финансовый контур. В итоге у нас появился не только инструмент планирования, но и собственный центр экспертизы, который позволит нам в дальнейшем использовать модель самостоятельно и обеспечивать наших клиентов продукцией максимально эффективно», – сказала Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации «Благо».