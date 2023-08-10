Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга

Обороты в онлайн-торговле растут, спрос на курьерскую доставку с оплатой при получении — тоже. Задуматься над вопросом подключения эквайринга предпринимателям стоит уже на начальном этапе. Life Pay провел исследование, чтобы выяснить, какие критерии и дополнительные возможности влияют на выбор интернет эквайринга и оплате при доставке товаров в разных сегментах торговли. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Основные критерии выбора интернет эквайринга

Для предпринимателей, развивающих бизнес в онлайне, основными требованиями в выборе интернет эквайринга стали низкая ставка, скорость подключение и отсутствие привязки к расчетному счету — эти пункты отметили все респонденты, участвующие в опросе. Кроме этого, пользователи желают подключить комплексную услугу по приему платежей, которая включает в себя возможность выставления платежной ссылки, интеграции платежной формы на свой сайт или в приложение, а также ее кастомизация. Возможность приема иностранных карт побудила бы их подключить эквайринг конкретного банка или провайдера услуги. В новой реальности наличие этой опции может выгодно выделить бизнес и привлечь к нему новых клиентов.

Основные критерии выбора мобильного эквайринга

В мобильном эквайринге банковская ставка — не основной критерий: на ней фокусируются меньше половины респондентов. Более значимыми оказались опции, связанные расширением функционала сотрудника или курьера на доставке. Так, мобильный эквайринг должен обеспечивать связь заказа в учетной системе с оплатами на терминалах. Это упрощает для бизнеса ведение отчетности, отменяет необходимость переносить все данные вручную. При этом многие опрошенные не готовы делать интеграцию через API. Они считают этот процесс сложным и долгим, поэтому готовы проводить импорт и экспорт вручную из одного в другой сервис.

Важная опция — изменение состава заказа на доставке. Это помогает экономить время курьерам при доставке заказов и работать в четком графике. При этом респонденты отметили, что им также важна синхронизация изменений, которые произошли в заказе, в учетной системе — так бизнес может без труда контролировать оставшиеся на складе позиции и вести прозрачную отчетность.

Что дополнительно нужно бизнесу в интернет-эквайринге

Ведение единой отчетности по нескольким эквайерам. Сильное преимущество для 76% опрошенных. Эта функция актуальна только для среднего бизнеса и для предпринимателей, у которых несколько каналов продаж, которые обслуживают разные банки.

Автозаполнение платежной формы данными карты клиента. Это весомый аргумент для выбора эквайера почти у 90% респондентов. Бизнес стремится максимально упростить все этапы оплаты, а вместе с этим уменьшить количество брошенных корзин и отказа от покупки на финальном этапе.

Возможность не оплачивать комиссию за возвращенные покупателем товары (опция холдирования средств) и использование подписочной модели оплаты (рекуррентные платежи). В этих опциях заинтересованы практически все респонденты опроса.

Потенциально нужные функции для мобильного эквайринга

Возможность подключать эквайринг на неограниченное количество устройств без изменения ставки. С тем, что это ключевой критерий выбора, согласился каждый второй респондент.

Скорость и простота подключения. Они играют такую же значимую роль, как и низкая ставка. Бизнес хочет обойтись без большого пакета документов, личного присутствия при подключения и долгой интеграции и настройки.

Интеграция с кассой и возможность печати бумажного чека. Их бизнес учитывает при подборе оборудования по приему платежей для курьеров. Технические возможности терминалов на доставке должны быть максимально приближены к техническим возможностям розничного магазина. Не все покупатели пока согласны переходить на электронный чек, поэтому должен быть выбор на месте.

Какие возможности эквайринга менее востребованы у пользователей

В интернет-эквайринге наличие готовых SDK для приема платежей в мобильном приложении — не самая важная опция. Это единственное преимущество, которое отдельно выбрала лишь половина респондентов. Только ради готовых SDK бизнес не будет менять эквайера, однако получить такую опцию в рамках комплексной услуги не откажется.

Пользователи мобильного эквайринга назвали больше малозначимых функций:

– Платежные ссылки и удаленные возвраты на доставке востребованы мало. Несмотря на то, что, некоторые пользователи подтверждают, что удаленные возвраты — важная опция для курьерских служб, для многих респондентов это не сильное преимущество при выборе эквайера. А платежные ссылки многие опрошенные считают неудобным способом расчета на курьерской доставке и полагают, что это более актуально для удаленной оплаты.

– Размеры и вес терминала играют незначительную роль при выборе. В целом бизнес больше обращает внимание на функциональные возможности, а не физические характеристики. Но те, кто все же смотрит на внешний вид, хотят, чтобы терминал выглядел современно.

– Наличие опции «антифрода» совсем не интересует бизнес. Ни один из респондентов не выделил ее как сильное преимущество при выборе эквайера, хотя защита от неправомерных действий сотрудников (в частности, курьеров на доставке) потенциально снижает убытки компании.