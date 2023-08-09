CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Only предложит российскому бизнесу коммуникационно-управленческую платформу Treerim

Российская компания Only выводит на рынок универсальный многофункциональный продукт Treerim для организации и автоматизации рабочих процессов, постановки задач и работы с ними.

Платформа Treerim решает проблему, связанную с уходом западных поставщиков программных продуктов данного класса, и предоставляет отечественным компаниям различного масштаба и профиля деятельности функциональность в сфере управления проектами, персоналом, бизнес-процессами, клиентскими запросами и документооборотом. Treerim оцифрует, автоматизирует и упростит любой корпоративный процесс за короткий срок. С помощью конструктора платформа позволяет создавать шаблоны внутрикорпоративных процессов и задач, интегрировать данные из внешних сервисов, настраивать организационную структуру компании и профили сотрудников.

Платформа состоит из четырех основных связанных между собой модулей.

Первый модуль – «Менеджер процессов» – выстраивает в корпоративном пространстве управление организацией, как на уровне администрирования, так и при управлении конкретными проектами, задачами, командами. Сюда входят созданные на базе шаблонов каскадные цепочки процессов, управленческих задач и регламенты их согласования. Шаблоны задач могут быть созданы для любого этапа рабочего процесса, каждому из которых может быть назначен свой исполнитель. Также в этот модуль встроен инструментарий для постоянного мониторинга статуса задач и формирования отчетности.

Второй модуль – «Внутренние ресурсы» – упорядочивает и систематизирует общекорпоративные ресурсы, наладив систему их использования для выполнения проектов. Так, в модуле реализована функция управления организационной структурой компании, которая включает в себя управление сотрудниками, отделами, вакансиями, должностями и их связями, ролями и правами доступа. Благодаря данному модулю платформа может использоваться для автоматизации процессов управления персоналом – найма, обучения, стимулирования производительности и др.

Также в данном модуле есть функция бронирования общехозяйственных ресурсов компании (конференц-залов, помещений, оборудования), контроля за их наличием и использованием.

Оба модуля опираются на работу «Базы знаний» – модуля, который содержит всю совокупность информации для управления «библиотеками знаний» компании и ее адаптации (Corporate Knowledge). Модуль используется как информационное хранилище всех корпоративных регламентов, положений, инструкций, файлов и рабочей информации. База знаний постоянно пополняется за счет создания новых обучающих материалов и интеграции с внешними ресурсами и сервисами.

Наконец, четвертый – интегрирующий модуль «Цифровой профиль». Он представляет собой расширенный личный кабинет, который объединяет процессы, задачи, информационные данные и ресурсы в единый контур на уровне независимых профилей сотрудников и отделов, должностей и зон ответственности. Функциональность модуля связывает личный кабинет каждого пользователя со всеми текущими процессами, актуальной информацией и статусами конкретных задач. Цифровой профиль отвечает в платформе за обеспечение индивидуальных и групповых коммуникаций, в том числе за счет стандартных мессенджеров (например, Telegram), а также управляет доступом пользователей на базе LDAP/Active Directory.

Созданная специалистами Only система Treerim прошла тестирование и отладку в реальных условиях: сегодня она эффективно используется самой компанией-разработчиком. По итогам эксплуатации были получены следующие результаты: резкое сокращение сроков внедрения новой функциональности (от трех месяцев), а также экономия времени и средств на разработку программного обеспечения (в зависимости от размера команды и уровня сложности задач – от 10 млн руб. на проект).

Treerim обеспечивает снижение рисков, связанных с недобросовестностью или недостаточной компетенцией организации-подрядчика. Это достигается за счет авторской методики Only по управлению проектами на базе Agile SLA, системы аналитики и корректировки результатов на уровне каждого микроэтапа, использования собственного ресурса (все специалисты и разработчики находятся в штате компании).

С августа этого года любой заказчик может запросить организацию демонстрации работы системы Treerim в реальных условиях.

«В нашем новом продукте Treerim мы объединили все необходимые современным российским предприятиям технологии и инструменты для управления проектами и командами, – сказал Кирилл Владимиров, генеральный директор Only. – Мы вложили в эту разработку немалые средства, создавали платформу тщательно и скрупулезно, внимательно отлаживали, собирали статистику, следовали лучшим практикам. В итоге, без преувеличения, получился подлинно импортонезависимый российский продукт, полностью готовый для решения самых сложных корпоративных задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось

Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен

Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда

Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt

CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще