Only предложит российскому бизнесу коммуникационно-управленческую платформу Treerim

Российская компания Only выводит на рынок универсальный многофункциональный продукт Treerim для организации и автоматизации рабочих процессов, постановки задач и работы с ними.

Платформа Treerim решает проблему, связанную с уходом западных поставщиков программных продуктов данного класса, и предоставляет отечественным компаниям различного масштаба и профиля деятельности функциональность в сфере управления проектами, персоналом, бизнес-процессами, клиентскими запросами и документооборотом. Treerim оцифрует, автоматизирует и упростит любой корпоративный процесс за короткий срок. С помощью конструктора платформа позволяет создавать шаблоны внутрикорпоративных процессов и задач, интегрировать данные из внешних сервисов, настраивать организационную структуру компании и профили сотрудников.

Платформа состоит из четырех основных связанных между собой модулей.

Первый модуль – «Менеджер процессов» – выстраивает в корпоративном пространстве управление организацией, как на уровне администрирования, так и при управлении конкретными проектами, задачами, командами. Сюда входят созданные на базе шаблонов каскадные цепочки процессов, управленческих задач и регламенты их согласования. Шаблоны задач могут быть созданы для любого этапа рабочего процесса, каждому из которых может быть назначен свой исполнитель. Также в этот модуль встроен инструментарий для постоянного мониторинга статуса задач и формирования отчетности.

Второй модуль – «Внутренние ресурсы» – упорядочивает и систематизирует общекорпоративные ресурсы, наладив систему их использования для выполнения проектов. Так, в модуле реализована функция управления организационной структурой компании, которая включает в себя управление сотрудниками, отделами, вакансиями, должностями и их связями, ролями и правами доступа. Благодаря данному модулю платформа может использоваться для автоматизации процессов управления персоналом – найма, обучения, стимулирования производительности и др.

Также в данном модуле есть функция бронирования общехозяйственных ресурсов компании (конференц-залов, помещений, оборудования), контроля за их наличием и использованием.

Оба модуля опираются на работу «Базы знаний» – модуля, который содержит всю совокупность информации для управления «библиотеками знаний» компании и ее адаптации (Corporate Knowledge). Модуль используется как информационное хранилище всех корпоративных регламентов, положений, инструкций, файлов и рабочей информации. База знаний постоянно пополняется за счет создания новых обучающих материалов и интеграции с внешними ресурсами и сервисами.

Наконец, четвертый – интегрирующий модуль «Цифровой профиль». Он представляет собой расширенный личный кабинет, который объединяет процессы, задачи, информационные данные и ресурсы в единый контур на уровне независимых профилей сотрудников и отделов, должностей и зон ответственности. Функциональность модуля связывает личный кабинет каждого пользователя со всеми текущими процессами, актуальной информацией и статусами конкретных задач. Цифровой профиль отвечает в платформе за обеспечение индивидуальных и групповых коммуникаций, в том числе за счет стандартных мессенджеров (например, Telegram), а также управляет доступом пользователей на базе LDAP/Active Directory.

Созданная специалистами Only система Treerim прошла тестирование и отладку в реальных условиях: сегодня она эффективно используется самой компанией-разработчиком. По итогам эксплуатации были получены следующие результаты: резкое сокращение сроков внедрения новой функциональности (от трех месяцев), а также экономия времени и средств на разработку программного обеспечения (в зависимости от размера команды и уровня сложности задач – от 10 млн руб. на проект).

Treerim обеспечивает снижение рисков, связанных с недобросовестностью или недостаточной компетенцией организации-подрядчика. Это достигается за счет авторской методики Only по управлению проектами на базе Agile SLA, системы аналитики и корректировки результатов на уровне каждого микроэтапа, использования собственного ресурса (все специалисты и разработчики находятся в штате компании).

С августа этого года любой заказчик может запросить организацию демонстрации работы системы Treerim в реальных условиях.

«В нашем новом продукте Treerim мы объединили все необходимые современным российским предприятиям технологии и инструменты для управления проектами и командами, – сказал Кирилл Владимиров, генеральный директор Only. – Мы вложили в эту разработку немалые средства, создавали платформу тщательно и скрупулезно, внимательно отлаживали, собирали статистику, следовали лучшим практикам. В итоге, без преувеличения, получился подлинно импортонезависимый российский продукт, полностью готовый для решения самых сложных корпоративных задач».