Нейросети помогут покупателям на кассе самообслуживания Х5

X5 Group, продуктовая розничная компания, разработала и внедрила нейронную сеть, которая помогает покупателям правильно распознать и отсканировать товары на кассах самообслуживания. Пилот нового алгоритма успешно прошел в 80 магазинах «Пятерочка» и «Перекрестка» в Москве и готовится к масштабированию по всей сети устройств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Данное решение позволяет справиться сразу с несколькими видами типичных ошибок. Например, если товар был поднесен к сканеру, но не отобразился в системе или если пользователь по ошибке пробил один товар под видом другого. Кроме того, благодаря нейросети КСО теперь может подсказать, если покупатель некорректно разместил товар на весах. Искусственный интеллект поможет распознать количество и вид товаров, в том числе, кофе, алкоголь, схожие по виду овощи и фрукты, конфеты. На текущем этапе алгоритм различает категории и классы товаров, однако в процессе обучения, он сможет распознавать сорта и виды продуктов.

В случае ошибки ИИ подскажет пользователю, какой товар был некорректно просканирован и при необходимости «позовет» сотрудника магазина, если покупатель не справится сам. При этом, на экран кассы выведется изображение товара, на которое среагировала система. Ассистент кассовой зоны может видеть на рабочем планшете текущий статус работы всей зоны КСО и дистанционно принять решение об отмене или корректировке покупки.

По итогам пилота, который проходил весной этого года в московских магазинах, доля ошибок в покупках на кассах самообслуживания снизилась на 10%.

При помощи камеры, которой оснащены КСО X5, а также системы машинного зрения, нейросеть в реальном времени анализирует видеопоток. Умный алгоритм работает непосредственно на компьютере, расположенном внутри кассы, и не задействует облачные мощности. Чтобы повысить точность распознавания, на КСО была внедрена дополнительная камера, которая позволяет охватить всю рабочую зону перед кассой.

«Кассы самообслуживания собственного изобретения Х5 – безусловно наша самая популярная инновация, которая помогает миллионам покупателей каждый день. Однако очень важно не просто внедрить, но и постоянно совершенствовать технологии, учитывая обратную связь самих пользователей. Чтобы сократить число инцидентов на кассах, ускорить сам процесс покупок, мы разработали уникальный алгоритм, который тщательнее и быстрее человека распознает товары, попадающие в зону сканирования. А значит, посетитель наших магазинов получит только положительные эмоции от процесса покупки и будет возвращаться к нам снова и снова», - сказал Роман Тимаев, директор по инновациям X5 Group.

Кассы самообслуживания - собственное запатентованное изобретение Х5. Более 17 тыс. устройств уже работают в 6000 магазинах торговых сетей Х5 Group. В среднем на них приходится более 40% трафика посетителей, что позволяет экономить время и покупателей, и сотрудников магазина. 15 тыс. устройств также оснащены технологией оплаты с помощью биометрии.

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 30 июня 2023 г. под управлением Компании находились 22 682 магазина. Под управлением Компании также находятся 59 распределительных центров и 4 604 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 358 тыс. сотрудников.