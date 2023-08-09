CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футбольном клубе «Зенит». Проект предполагает переход с зарубежного решения на отечественное и создание единой финансовой системы.

Со стартом сотрудничества с «Консист Бизнес Групп» сине-бело-голубые планируют перейти на современную модель управленческого учета. В ходе проекта будет внедрена единая финансовая система для ФК «Зенит», «Газпром Арены» и «Газпром»-тренировочного центра на базе программных продуктов ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование. На ТУРБО будут переведены процессы управленческого учета, закупок, казначейства, бюджетирования и бюджетного контроля, исполнения договоров.

konsist_turbo_zenit.jpg

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик линейки российских решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» специализируется на категории корпоративных систем управления. Платформа ТУРБО и прикладные продукты на ее основе входят в реестр российского программного обеспечения. Решения адаптивны и масштабируемы.

Новая система будет полностью развернута на отечественной инфраструктуре и предполагает поддержку всех требований российского законодательства.

Коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» Владимир Тарасенко: «Переход с ERP-системы, развивавшейся в течение долгого времени, ‒ сложный и ответственный проект, который потребует привлечения значительных ресурсов и усилий обеих команд. Мы уверены, что решение ТУРБО ERP ‒ это не только альтернатива действующей системе, но и платформа для автоматизации новых бизнес-проектов футбольного клуба “Зенит”».

Токен: Kra23YMXzРекламодатель: ООО «КОНСИСТ»ИНН/ОГРН: 7717289050/1157746450443Сайт: https://www.cbgr.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось

Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен

Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда

Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt

CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще