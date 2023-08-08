В России нейросеть научили составлять маркетинговые стратегии

Цифровой маркетолог Demis AI строит маркетинговые стратегии по сегментам, которые компания выделит как ключевые, формирует предложения по портретам аудитории и предлагает план действий по работе с клиентами. Сервис представит разработчик — маркетинговое агентство Demis Group в сентябре 2023 г.

По словам разработчиков, инструмент упростит работу маркетологов — обычно создание стандартной стратегии занимает около двух-трех недель и задействует сразу несколько подразделений компании. Чтобы разработать стратегию с Demis AI, потребуется час времени одного специалиста.

Чтобы разработать стратегию с этим решением, компании нужно отметить целевые сегменты бизнеса, отранживать по методике решения боли клиента, его мотивы и выгоду, и выделить ключевые из них. Так, ИИ учитывает в стратегии самые приоритетные направления и сегменты.

В стратегию от ИИ-маркетолога Demis AI входят предложения по работе с аудиторией, ценностные предложения, ожидаемый эффект от кампаний и план работ.

«Часто маркетологи сталкиваются с необходимостью постоянной генерации новых идей. С этим может справиться и цифровой помощник — он оценит приоритет и ресурсоемкость разных идей, и предложит новые, неочевидные решения. Тем не менее, он не заменит человеческий опыт и экспертизу», — сказал Павел Никулин, директор департамента инновационных разработок Demis Group.

В основу нейросети легли маркетинговые фреймворки. Это помогает пользователю и нейросети выбрать наиболее выгодные сегменты аудитории, а затем сформировать ценностные предложения, основываясь на их мотивах и выгодах.