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«T1 Cloud» стал сервис-провайдером российской ОС Astra Linux

Облачный провайдер «T1 Cloud» и ГК «Астра» подписали контракт о предоставлении операционной системы Astra Linux из облака «T1 Cloud».

Astra Linux — операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. С заключением контракта клиентам «T1 Cloud» становится доступна отечественная операционная система Astra Linux в двух вариантах: базовый «Орел» или с усиленной защитой конфиденциальных данных — «Воронеж». Вариант «Орел» подойдет тем заказчикам, кому нужна качественная отечественная ОС для развертывания сред разработки и сторонних сервисов, не требующих специальных средств обеспечения информационной безопасности, а «Воронеж» — для работы с самыми чувствительными клиентскими данными и обеспечения максимального уровня защиты УЗ-1.

Услуга предоставляется по модели подписки с ежемесячной постоплатой, что дает возможность эффективного масштабирования ресурсов клиента в зависимости от текущих потребностей. Пользователям сервиса предоставляется оперативная техническая поддержка от специалистов «T1 Cloud» в режиме 24/7 по телефону или электронной почте.

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