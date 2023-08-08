«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни»

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников «Истринской сыроварни». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 250 сотрудников, которые оформили 2,6 тыс. электронных кадровых документов.

Сотрудники кадрового подразделения «Истринской сыроварни» получили возможность оперативно подписывать электронной подписью документы с дистанционными работниками, направлять заявления на отпуск, получать и подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки, а также внутренние нормативные акты.

Для доступа в систему достаточно иметь смартфон или ПК с подключением к интернету. Помимо мобильности немаловажным плюсом электронного документооборота стала быстрая выгрузка документов, оформляемых в КЭДО, в случае проверки компании со стороны контролирующих и надзорных органов.

Внедрение проходило в одноэтапном формате без пилотного периода. Важными для себя преимуществами компания назвала оперативный выпуск электронных подписей для работников, удобство сервиса, выгоду от его использования и надежность. Также одной из приоритетных задач стало обеспечение экономии на канцелярии и хранении документов в архивах.

«КЭДО помог справиться с нашей основной задачей — повышение эффективности кадрового делопроизводства. «Сберкорус» провел качественное обучение по работе с сервисом, предоставлены все необходимые материалы по продукту и по его внедрению. Своевременное информирование по обновлению сервиса, тестирование продукта и доработка под наши нужды подчеркивают удобство и надежность решения», — сказала руководитель отдела кадров компании «Истринская сыроварня» Нона Власова.

«Аграрные предприятия, фермы и пищевые производства из-за своих масштабов ежедневно работают с огромным количеством документов, в том числе и кадровых. Такие инновационные компании, лидеры своих отраслей, помогают сделать КЭДО повседневной частью жизни российского бизнеса, показывая на практике его удобство и выгоду. Ведь ускорение бизнес-процессов и сокращение трудозатрат — это не только способ сэкономить деньги, но и необходимое преимущество в острой конкурентной борьбе», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус «был включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №15727 внесена 5 декабря 2022 г.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди его пользователей российская сеть кол-центров Neovox, агрохолдинг «Прогресс-агро», сервис выбора, онлайн-покупки и продажи автомобилей «Сберавто» и еще 200 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 110 тыс. юридически значимых документов.