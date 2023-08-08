«Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, запустила «Роббо классы» в учебных заведениях Нигерии: Highlander Open School в Лагосе и университете National Institute of Information в Порт Харкорте. Также организация подписала с NIIT и двумя другими университетами штата Риверс, Uniport и Ignatius Ajuru university of Education, соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В «Роббо классах» учащиеся образовательных учреждений Нигерии будут работать с оборудованием «Роббо»: «Роббо Платформой», «Роббо Лабораторией», наборами микросхем «Роббо», роботом «Отто» и 3d-принтерами.

Эти устройства позволят педагогам познакомить учащихся с 3D моделированием и печатью, а также объяснить им основы микроэлектроники и схемотехники. Они смогут научиться глубоко понимать, как устроены любые новые продукты и знать, как их разрабатывать.

С сентября 2023 г. в «Роббо классе» в NIIT по методикам «Роббо» начнут учиться отдельные группы студентов. Кроме того, оборудование компании будет использоваться для лабораторных работ учащихся, предполагаемых университетской программой. Также его задействуют для занятий студентов из университетов Uniport и Ignatius Ajuru university of Education.

В Highlander Open School на оборудовании «Роббо» будут заниматься группы школьников в возрасте от 6 до 14 лет и учащиеся некоторых других близлежащих школ.

Педагоги Highlander Open School и NIIT сейчас проходят дистанционный курс «Роббо». Он позволит им изучить принципы и схемы работы оборудования «Роббо классов», а также образовательные методики «Роббо». По завершении курса, успешного тестирования по всем пройденным темам и защиты проектов компания выдаст педагогам сертификаты на право вести обучение при помощи ее продукции и методических материалов.

«Цифровизация в Нигерии еще только зарождается. Ее жители постепенно осваивают программирование на Python, Java и других популярных во всем мире языках. Робототехника в местных организациях пока применяется в незначительных масштабах. Однако среди них есть немало таких, кто полностью осознает необходимость ее внедрения. Здешние образовательные организации постоянно обращаются к нам с вопросами, касающимися стоимости и работы нашего оборудования. Поэтому мы надеемся, что к концу следующего года в Нигерии откроется как минимум 20 «Роббо классов», - сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Также компания проведет в 2023 г. в Нигерии национальный отборочный этап Scratch-Олимпиады, масштабы которого будут еще больше, чем в предыдущие два года. Выступая в качестве соорганизатора данного соревнования, «Роббо» предоставляет его участникам Open Source ПО RobboScratch.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью Robbo обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.