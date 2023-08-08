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Реестр отечественного ПО Минцифры России пополнился ИТ-решением для нефтегазовой отрасли

Автоматизированная информационная система «Цифровое месторождение», разработанная группой компаний «Эттон», включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Реестровая запись №18350 от 02.08.2023. Об этом CNews сообщили представители ГК «Эттон».

АИС «Цифровое месторождение» - это система управления промысловыми данными. Она позволяет управлять разработкой и эксплуатацией месторождений нефти и газа с помощью единой, масштабируемой системы. Система выполняет сложную аналитику нефтегазового сектора с помощью технологии больших данных. Решение разработано с помощью средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Реестр отечественного ПО – это система учета программного обеспечения в России. Включенные в Реестр решения соответствуют требованиям Минцифры России и рекомендованы к использованию государственными органами и компаниям с государственным участием.

«Ценность включения решения в Реестр не только в том, что это дает ряд конкурентных преимуществ для его внедрения, но и в том, что система одобрена для использования на нефтегазовых предприятиях Российской Федерации. Это позволяет нам сделать вклад в импортозамещение цифровых решений», - сказал генеральный директор ГК «Эттон» Ефим Климов.

На данный момент 16 решений группы компаний «Эттон» включены в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

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