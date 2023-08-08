На Московском Урбанистическом Форуме девелопер PIONEER показал цифровую версию района Москвы

Девелоперская компания PIONEER, участник Московского Урбанистического Форума, на собственном стенде представила детализированную цифровую версию развития территории «Павелецкая». Вместе с компанией ART3D девелопер «оцифровал» локацию, включающую в себя районы Замоскворечье и Даниловский, а также улицы, примыкающие к Дербеневской набережной. В районе «Павелецкой» расположены сразу два проекта компании: небоскребы HIGH LIFE, а также клубный дом и бизнес-центр OPUS. Впервые в российском девелопменте на выставочной площадке появился стенд на базе игрового движка Unreal Engine и запатентованной технологии ART3D Multimedia Platform, которая внесена в Реестр российского ПО.

Результатом работы стал принципиально новый продукт для презентации объектов недвижимости, качественно отличающийся от классических 3D-туров. Используя QR-код и собственный смартфон, пользователь может виртуально перемещаться по району будущего, каким он станет к 2025 году. PIONEER и ART3D оцифровали все улицы и существующие здания в локации, а также детализировали строящиеся сегодня проекты на основе проработанных рендеров. Траектория движения пользователя практически не ограничена, а возможности платформы позволяют выбрать любой ракурс. Во время виртуальной прогулки, посетитель может зайти внутрь небоскребов или клубного дома, подняться на любой этаж, войти в квартиру и рассмотреть в реальном времени разные варианты отделочных решений. Кроме того, технология позволяет показать, как будет выглядеть измененный городской ландшафт после окончания строительства.

«Следуя миссии нашей компании, мы постоянно внедряем новые технологии в свою работу и процессы клиентского сервиса. Так, в свое время PIONEER стал одним из первых девелоперов, кто предложил своим клиентам перейти на онлайн-покупку квартиры. Также в компании реализовали полную цифровизацию цикла строительства и проектирования на базе BIM данных. В LIFE Варшавская уже два года работает smart-диспетчерская - решение, основанное на опыте японских умных городов. Сегодня мы движемся дальше и первыми представляем цифровую версию развития территорий на «Павелецком полуострове». Уже сейчас мы готовы показать жителям города, как изменится локация после завершения строительства небоскребов HIGH LIFE и клубного дома OPUS. Именно стремление к инновациям отличает наш подход в работе на всех этапах», - рассказала коммерческий директор PIONEER Диана Нилиповская.