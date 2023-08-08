CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Малый и средний бизнес Татарстана может бесплатно подключить сервис обмена электронными документами

«Контур» и центр «Мой бизнес» открывают для предпринимателей Татарстана доступ к электронному документообороту (ЭДО) через сервис «Контур.диадок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подать заявку на подключение сервиса ЭДО могут организации, включенные в реестр МСП, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Республики Татарстан.

В «Контур.диадоке» доступна работа с документами: создание по утвержденному формату ФНС; согласование между отделами; поиск; массовое подписание; контроль статуса подписания в режиме онлайн.

Электронные документы принимают в налоговых инспекциях и судах наряду с бумажными. Сервис позволяет выгрузить все необходимые файлы в пару кликов.

Предложение действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии министерства экономики РТ, фонда поддержки предпринимательства РТ и центра «Мой бизнес».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы

Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro

Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности

«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III

Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение

Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще