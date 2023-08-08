IBS и ГК «Цифра» создадут решение для управления производственной безопасностью

IBS и группа компаний «Цифра» приступили к совместной разработке прототипа нового решения по управлению производственной безопасностью, которое позволит минимизировать производственные и ESG-риски, сократить время реагирования на происшествия и снизить расходы предприятий на ликвидацию их последствий.

Информационно-аналитическая система управления производственной безопасностью (ИАСУ ПБ) будет создана на базе цифровой промышленной платформы Zyfra Industrial IoT Platform, на которой уже реализованы MES-система и система дистанционного контроля промышленной безопасности (СДК ПБ). Новая разработка IBS и «Цифры» станет универсальным, единым автоматизированным рабочим местом менеджмента предприятий и специалистов по охране труда и промышленной безопасности.

Внедрение ИАСУ ПБ даст компаниям целый ряд ESG- и экономических эффектов. Ключевые из них — снижение уровня травматизма, минимизация ESG-рисков и включение менеджмента предприятия в процесс реализации ESG-стратегии. В экономическом отношении благодаря ИАСУ ПБ компании смогут добиться сокращения расходов сразу по нескольким направлениям. Снижение затрат на оплату труда и социальные отчисления работающим во вредных и опасных условиях может составить до 4%, сокращение прямых и косвенных потерь в результате несчастных случаев и происшествий — до 14%, снижение затрат на обработку результатов производственного контроля и аудита, а также происшествий — до 20%.

ИАСУ ПБ объединит в себе несколько подсистем. Подсистема сбора данных позволит вручную или через интеграцию с другими системами проводить единый сбор производственных данных. Подсистема хранения и обработки данных позволит обрабатывать параметры безопасности из существующих систем и создавать модели вероятностного прогнозирования рисков, анализировать ключевые статистические показатели и прогнозировать время на принятие решений. Подсистема анализа и контроля консолидирует эту информацию для мониторинга состояния производственной безопасности, своевременного уведомления о различных событиях и формирования аналитической отчетности. Еще одна подсистема будет обеспечивать планирование и функционирование процессов управления производственной безопасностью, к которым относятся процессы управления специальной оценкой условий труда, средствами индивидуальной защиты, проверками, нарядно-допускной системой, охраной здоровья и прочих. Если такая подсистема уже реализована в компании, можно будет настроить ее интеграцию с ИАСУ ПБ.

При этом Zyfra Industrial IoT Platform позволяет объединить уже готовые цифровые решения «Цифры» (позиционирование техники и персонала, предотвращение столкновений) и компании IBS — выдачу, возврат и контроль наличия СИЗ, контроль полноты состава и наличия исполнителей на участке, алкотестирование на объекте — и интегрировать их в подсистемы ИАСУ ПБ.

ГК «Цифра» и IBS уже разработали «дорожную карту» реализации процессов управления производственной безопасностью. В соответствии с ней по промышленной безопасности и охране труда в первую очередь будут автоматизированы процессы, связанные с проактивным управлением рисками. Среди них управление технико-производственными рисками и рисками производственной безопасности, целями и мероприятиями, происшествиями, управление ОПО, ГТС и ЗиС для комплексного использования СДК ПБ.

Далее предлагается автоматизировать процессы, связанные с нарядно-допускной системой и классическими учетными функциями, которые являются источниками производственных данных для проектируемой информационно-аналитической системы.

В области управления охраной окружающей среды сначала предлагается автоматизировать процессы, связанные с лабораторными испытаниями, затем процессы, критичные для горнорудных производств.

«В настоящее время мы наблюдаем тенденцию на проектирование управления процессами ПБиОТ и ООС не в рамках ERP-систем, а систем оперативного мониторинга производственной безопасности. Для эффективного мониторинга необходимы единые, оперативно обновляемые базы данных по всем аспектам производственной безопасности. ГК «Цифра» имеет большой опыт в проектировании систем мониторинга, поэтому мы решили вместе развивать такие системы и включить в них элементы системы менеджмента в соответствии с ISO 45001 и 14001. IBS за годы работы с ведущими компаниями из различных секторов промышленности накопила значительную индустриальную экспертизу и хорошо знает потребности предприятий в сфере производственной безопасности. Наше совместное цифровое решение даст компаниям широкие возможности сквозной аналитики и ощутимый экономический эффект», — отметила Ольга Никитина, начальник отдела управления производственной безопасностью и устойчивым развитием IBS.

«Важной частью создания системы проактивного реагирования на производственные риски является интеграция всех потоков данных в Единый диспетчерско-аналитический центр компании (ЕДАЦ). Интеграция всех данных и аналитика позволяют комплексно смотреть на производственные риски, учитывая не только факторы, влияющие на исполнение плана, со стороны технологии, но и на экологию, а также промышленную безопасность. ЕДАЦ обеспечивает прозрачность производственных процессов и позволяет оперативно принимать решения по управлению отдельными объектами и производством в целом. Таким образом, интеграция ЕДАЦ и ЕАСУ ПБ обеспечит управление производством согласно принципам устойчивого развития. Важно отметить, что скорость поступления информации критически влияет на результаты работы системы проактивного управления промышленными рисками, именно поэтому мы сфокусировались на создании совместного решения на основе нашей платформы и MES-системы, а не на более высоких уровнях (ERP или BI)», — сказал Василий Фадеев, директор по продуктам ГК «Цифра».