«ГЛ инжиниринг» завершила пилот корпоративного поиска на базе Naumen Enterprise Search

«ГЛ инжиниринг» провела пилотный запуск интеллектуального поиска на основе продукта Naumen Enterprise Search. Пилотное решение, работающее на тестовых данных, позволило сотрудникам быстро находить техническую документацию, в том числе файлы, не имеющие текстового слоя. Реализованный в системе каталог проектов, в свою очередь, повысил эффективность управления накопленными знаниями.

Запущенное на базе Naumen Enterprise Search пилотное решение предоставило специалистам «ГЛ инжиниринг» возможность работать с разнообразной технической документацией в едином окне: осуществлять поиск по информации, представленной в различных формах и форматах (чертежам, схемам, таблицам и пр.). Используемые в системе технологии анализа данных и обработки языка позволили по ключевым словам в содержании находить даже документы, представляющие собой скан-копии или изображения. Тестирование продукта в рамках пилота длилось три месяца, в результате сотрудники «ГЛ инжиниринг» оценили решение как интуитивно понятный инструмент для быстрого доступа к знаниям, накопленным за все время работы компании.

С помощью каталога данных, созданного в ходе пилота, специалисты получили возможность сортировать информацию по реализованным в компании проектам. Подход ускорил поиск конкретных кейсов для использования в текущих задачах.

«Этим пилотом мы подтвердили гипотезу, что корпоративный поиск на базе продукта Naumen Enterprise Search может обеспечить как быстрый поиск по огромному количеству различных проектных решений, так и удобный каталог для работы инженеров. Следующим этапом в „ГЛ инжиниринг“ планируется ввод системы в промышленную эксплуатацию, а также интеграция Naumen Enterprise Search c информационными системами, используемыми в компании», — сказала Варвара Царапкина, главный специалист управления инновационного развития «ГЛ инжиниринг».

«Корпоративный поиск на базе Naumen Enterprise Search позволит создать для сотрудников „ГЛ инжиниринг“ единую точку доступа ко всем накопленным и создаваемым в компании документам и данным, которые располагаются в различных хранилищах и системах. Например, реализованный в ходе пилота каталог помогает инженерам искать информацию в разрезе конкретных проектов, тем самым эффективнее масштабируя удачный опыт», — отметил Федор Медведев, директор департамента проектных решений и поисковых систем Naumen.