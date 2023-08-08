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ГК «Прогресс» оптимизировала работу агентского канала во время запуска нового ЖК

Девелоперская компания «Прогресс» решила трансформировать работу с агентским каналом с помощью решения Profitbase.

Раньше с агентами работал один менеджер, который проверял наличие дублей в CRM-системе, отвечал на вопросы об этапах сделки и наличии помещений. После запуска нового жилого комплекса заявок от риелторов стало в 10 раз больше. Справляться с таким количеством вручную было невозможно.

Для решения данной проблемы девелопер «Прогресс» без остановки продаж внедрил продукт резидента «Сколково» Profitbase — «Кабинет агента» — систему для управления партнёрскими продажами.

Агентам больше не нужно беспокоить застройщика, теперь всё происходит автоматически. В «Кабинете агента» риелторы проверяют уникальность клиента, могут закрепить его за собой, следят за ходом сделки, получают актуальную информацию по объектам, их наличию и стоимости. Застройщик быстро подключает новых агентов, следит за эффективностью партнёрских продаж. Благодаря этому снизилась нагрузка на отдел продаж: менеджеры занимаются только своими сделками.

Кирилл Купышев, специалист по ИТ группы компаний «Прогресс», сказал: «С помощью «Кабинета агента» Profitbase мы значительно упростили работу с агентами. Коллеги из отдела продаж особенно отметили автоматическую проверку дублей в CRM-системе и возможность добавлять клиента в различные воронки. Сейчас мы внедряем «Кабинет агента» во второй наш филиал в Астрахани».

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