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«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест»

«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок адаптирована под потребности холдинга, бизнес-процессы унифицированы. «РТ‑инвест» и компании-инициаторы закупок работают в режиме одного окна. Повышена эффективность деятельности дирекции по закупкам, снижены риски срыва поставок. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

«РТ-инвест» — крупнейший оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Компания обслуживает три из семи кластеров Московской области: Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский, а также объекты в Казани и других регионах.

В периметр управления компании входят региональные операторы; транспортные компании; комплексы по переработке отходов; заводы по энергетической утилизации отходов; переработка вторичных материальных ресурсов; капитальное строительство.

Группа компаний закупает в больших объемах оборудование и спецтехнику, автозапчасти, горюче-смазочные материалы, хозтовары, привлекают подрядчиков по обслуживанию техники, поставщиков лизинговых, финансовых и других услуг. «РТ‑инвест» сталкивались с некоторыми сложностями в формировании плановых потребностей в товарах и услугах, и затягиванием процесса закупок. Разработанные инициаторами закупок документы были разрозненными из-за отсутствия унифицированных шаблонов и единой нормативно-справочной информации. Чтобы обеспечить оптимальные условия поставок требовалась категоризация потребностей и организация совместных закупок по компаниям холдинга.

Руководство «РТ‑инвест» приняло решение о создании единой системы управления корпоративными закупками на базе решения «1С:Управление холдингом 8». ИТ‑партнером проекта стала компания «1С‑Рарус», с которой холдинг продолжил сотрудничество после автоматизации казначейского процесса. В контур автоматизации закупок вошло 10 юридических лиц, находящихся под управлением «РТ-Инвест», среди них 4 комплекса по переработке отходов.

Результаты проекта

Автоматизация позволила уйти от ведения документации в табличном редакторе. Технические задания, обоснования цен контрактов, коммерческие предложения, проекты и итоговые версии договоров, заявки на закупку — вся информация содержится в единой системе.

Увеличилась эффективность работы дирекции по закупкам. В результате детальной регламентации процесса планирования и подачи заявок повышена управляемость проведением закупок и загрузкой менеджеров. Снижены риски срыва сроков поставок.

В системе категорируются и агрегируются потребности холдинга, выполняется лотирование для обеспечения свободной конкуренции на рынке поставщиков. Разработан функционал по планированию совместных закупок, что открывает возможности законтрактовать потребности по единым правилам, с надежным поставщиком и на выгодных условиях.

Разделен учет закупок в отношении способов и этапов проведения закупочных процедур для коммерческих компаний и для организаций, ведущих деятельность в соответствии с 223-ФЗ. Автоматизирована подготовка к размещению и проведению закупочных процедур на нескольких электронных торговых площадках, реализована загрузка-выгрузка документации на тендерную площадку Bidzaar.

Система помогает управлять оценкой предложений поставщиков в соответствии с регламентом закупочной деятельности, процессами квалификации и аккредитации поставщиков. Выросла объективность принятия решений в закупочных процедурах. Выполняется строгий контроль соблюдения бюджетов закупок.

Реализован функционал, позволяющий по результатам закупочной процедуры определять несколько победителей на полную сумму закупки. С поставщиками-победителями заключаются рамочные договоры, и далее проводятся тендеры на заключение спецификаций с точным объемом и сроком поставки.

Доработан дополнительный контроль закупки у единственного поставщика. При выборе такого способа закупки менеджер обязан обосновать решение согласно кодексу закупочной деятельности.

Разработан сквозной отчет «Расширенный план закупок» с полной информацией о закупочных процедурах. Отчет помогает менеджерам выстраивать очередность и корректировать работы. Подготовка аналитики для внутренних целей и отчетности в госорганы стала проще, обеспечена прозрачность и достоверность информации.

Разработан модуль бесшовной интеграции подсистемы закупок с «1С:Документооборот». Настроен бизнес-процесс согласования заявок на закупку, шаблонов договоров, протоколов заседаний закупочной комиссии и другой документации. Скорость обработки заявленных потребностей выросла в два раза.

Разработан «Закупочный кодекс» группы компаний. Управляющая компания унифицировала процедуры и выстроила организацию закупочной деятельности в соответствии с кодексом, настроенным в «1С:Управление холдингом 8».

В дальнейшем планируется развивать и масштабировать подсистему закупок на другие юрлица холдинга.

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.

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