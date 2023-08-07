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Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис»

«Практикон» (ГК «Айти-ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС. Розница 8. Фронт-офис» в сети автозаправочных станций СоBAS – совместного отраслевого решения фирмы «» и компании «Практикон», предназначенного для автоматизации розничной торговли моторным топливом, сопутствующими товарами и услугами на АЗС различных типов и форматов.

Все станции сети CoBAS (ООО «Буран-петрол») являются многофункциональными комплексами, включают в себя магазины, кафе и дополнительные сервисы.

Система позволила автоматизировать не только учет движения топлива, но и товарного ассортимента, в том числе загрузку и обновление товарных справочников и карточек товаров, изменение цен, работу с клиентами и контрагентами, а также документооборот и отчетность.

Некоторые стандартные отчеты были доработаны в соответствии с требованиями заказчика.

Реализована возможность отдельного учета компонентов хот-догов и других блюд, что особенно важно для кафе.

Централизованное управление системой подразумевает автоматическое поступление из управляющего офиса обновлений ассортимента и розничных цен; больше не требуется осуществлять обновления на каждой станции вручную.

В управляющий офис также в автоматическом режиме передаются данные о товародвижении, продажах и актуальные данные об остатках по каждой АЗС.

Внедренная система обладает удобным интерфейсом, что значительно упрощает работу операторов АЗС, а преднастроенные «правильные процессы» минимизируют количество возможных ошибок, поэтому значительно сократились ресурсы, требующиеся на исправление ошибок на АЗС и в управляющем офисе, в учете по сети АЗС.

Сеть CoBAS имеет собственную программу лояльности, поэтому в системе была настроена работа с ранее выданными картами и идентификация клиентов по номеру телефона, замена карт не потребовалась, что очень важно для каждой сети АЗС, так как позволяет избежать трудностей с клиентами и затрат на выпуск новых карт.

Работа с корпоративными клиентами – юридическими лицами по безналичным расчетам, в том числе ППР и Е100, также была переведена в новую систему без необходимости замены карт и кардридеров.

К системе был подключен эквайринг Сбербанка и предоставлена возможность проведения платежей через СПБ, кроме того, система позволяет использовать электронные способы оплаты, такие как «Яндекс заправки» и Benzuber.

Специалисты компании «Практикон» осуществляют сопровождение и техническую поддержку системы «1С:АЗС. Фронт-офис» в режиме 365/24/7.

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