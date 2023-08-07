Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon разработал личный кабинет инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

«Инфинитум» — специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективных инвестиций: негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, государственные корпорации, страховые компании, банки и другие институциональные инвесторы. По состоянию на 30 июня 2023 г. под контролем «Инфинитум» находится более 1000 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 7,7 трлн руб.

Сегодня с помощью ЛКИ пользователь в онлайн-режиме, без необходимости обращения в свою управляющую компанию, может получать информацию об открытии лицевого счета владельца инвестиционных паев, с указанием актуальных сведений о счете и остатках, просматривать данные по счетам и операциям, а также скачивать подтверждающие документы. Это позволяет повысить скорость и качество обслуживания в дистанционном формате и полностью соответствует требованиям Положения Банка России № 799-П от 29.06.2022 «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».

ЛКИ для «Инфинитум» — разработка Navicon по индивидуальному проекту. Специалисты компании развернули готовое решение в кратчайшие сроки — за четыре месяца. За это время команда Navicon спроектировала базовую функциональность ЛКИ на базе СУБД PostgreSQL, обеспечила интеграцию с системой управления доступом RooX UIDM и внутрикорпоративными системами заказчика.

Особое внимание уделили соответствию разрабатываемого решения требованиям к безопасности согласно ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер». Для этого была разработана сложная многокомпонентная архитектура, настроена аутентификация пользователей через RooX UIDM, в качестве надежной транспортной системы между зонами безопасности был выбран распределенный программный брокер сообщений Apache Kafka.

«Внедрение личного кабинета инвестора позволило получить удобный электронный сервис, максимально интегрированный с ИТ-ландшафтом компании, позволяющий оказывать дистанционные услуги пользователям. Пользователь ЛКИ в “один клик” может увидеть актуальную информацию по всем своим счетам владельца инвестиционных паев и получить отчет о проведенных операциях. Сервис гарантирует высокий уровень информационной безопасности и защиту доступа к данным пользователя», – сказал Виктор Ковернинский, руководитель направления внешних систем «Инфинитум».

«С «Инфинитум» нас связывает многолетнее сотрудничество. Мы принимали активное участие в развитии ИТ-инфраструктуры компании в рамках создания корпоративного хранилища данных. Наше участие в новом витке цифровизации «Инфинитум» — запуске личного кабинета инвестора — подтверждение высокого качества нашей работы и доверия клиента», — отметил Вячеслав Филиппов, менеджер проектов Navicon.

В ближайшем обновлении решения также планируется реализация авторизации и аутентификации пользователей под учетной записью ЕСИА.

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