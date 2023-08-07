InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion. Интеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor и корпоративной почтовой системы Mailion компании «Мой офис» позволит повысить уровень защищенности корпоративных коммуникаций в отечественных компаниях. В результате почтовый трафик организаций окажется под защитой DLP-системы.

Благодаря интеграции с Mailion DLP-система InfoWatch Traffic Monitor контролирует все письма и вложения, отправленные с помощью почтовой системы, анализирует содержащуюся в них информацию и автоматически принимает решение о допустимости ее отправки. Итоги совместного тестирования показали, что DLP-система и почтовый сервис функционируют в нескольких режимах работы в зависимости от настроек DLP-системы.

«Теперь весь почтовый трафик будет находиться под контролем InfoWatch Traffic Monitor с несколькими возможными вариантами использования DLP – системы. В зависимости от результата контентного анализа InfoWatch Traffic Monitor либо автоматически отправляет письмо его получателю (в случае отсутствия угроз), либо блокирует отправку сообщения или помещает письмо на карантин, оповещая сотрудника службы информационной безопасности о возможном инциденте. Интеграция с Mailion отвечает нашему стратегическому видению развития DLP-системы, которое заключается в обеспечении клиентов компании гибким и удобным набором инструментов для защиты корпоративной информации», – отметил директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.

По словам эксперта ГК InfoWatch, открытый API DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor позволяет ей интегрироваться с большинством корпоративных приложений и бизнес – систем и создать конфигурацию, способную обрабатывать большое количество событий и успешно предотвращать утечки конфиденциальной информации, риск возникновения которых значительно увеличился за последние полтора года.

«Сотрудничество «Мой офис» и InfoWatch – это еще один важный шаг в создании безопасного и продуктивного рабочего пространства в цифровом мире», – сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.

«При реализации программ цифровой трансформации компании-пользователи различных российских решений должны быть уверены в их полной совместимости и безопасности, поскольку от этого зависит работоспособность их ИТ-инфраструктуры. Критичные данные, передаваемые через Mailion, будут обнаружены системой InfoWatch Traffic Monitor и не превысят допустимых границ информационного обмена», – сказал директор по продуктовому маркетингу «Мой офис» Петр Щеглов.

Mailion – централизованная корпоративная почтовая система нового поколения «Мой офис», российской компании-разработчика безопасных офисных решений для совместной работы с документами и коммуникаций. Система предоставляет пользователям расширенные возможности для продуктивной работы с электронной почтой. Mailion – это безопасное и высоконагруженное почтовое решение корпоративного уровня. Благодаря микросервисной архитектуре Mailion обеспечивает динамическое масштабирование, высокую отказоустойчивость и самовосстановление без прерывания работы.