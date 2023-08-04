Торговая платформа RuTerminal стала функциональнее

Российская ИТ-компания SoftWell расширила функциональные и пользовательские возможности торговой платформы RuTerminal. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Одной из главных отличительных особенностей, реализованных в новой версии торговой платформы RuTerminal, стала возможность выбора определенной клиринговой организации при регистрации сделок для продуктов FX/FXSwap. Прямая интеграция RuTerminal с клиринговыми компаниями по сделкам FX и FX Swap позволит трейдерам уменьшить издержки, снизить финансовые риски, а также обеспечить ускоренное проведение операций за счет сокращения количества денежных переводов, заменив их взаимозачетом встречных обязательств. Дополнительно добавлена возможность указания даты регистрации сделки для продуктов FX/FXSwap.

Следующим важным нововведением стал калькулятор доходности, который был добавлен в форму сделки FXSwap. Он предоставляет трейдерам инструмент для проведения предварительного расчета вмененной доходности на основании своп-разницы и, наоборот, рассчитать своп-разницу по указанным ставкам. При этом в форме сделки с процентными свопами в двух валютах (XCCY) параметр курса стал отображаться рядом с полем лидирующей валюты.

В RuTerminal была проведена углубленная доработка собственных виджетов и интеграция с виджетами TradingView. Они позволят трейдерам оперативно настраивать отображение технических индикаторов, создавать графики и анализировать финансовые активы с учетом личных предпочтений. Помимо этого, обновлена функциональность поиска, добавления и визуального восприятие виджетов на фоне рабочего стола.

Платформа RuTerminal стала удобнее для пользователей. В частности, процесс регистрации сделок стал происходить в два раза быстрее. Запущен онлайн-сервис для расчета и отправки во внешние системы кросс-курса по «неторговым» валютным парам. Реализована возможность приема и передачи цен для обратной валютной пары в обоих направлениях, а также другие полезные в повседневной работе трейдеров «фишки». Например, такие, как возможность приема и передачи типа цены CLOSE, которая позволит трейдерам использовать эту цену в своих отчетах и в интеграции, или обновленный функционал чата переговоров, который в Duplex-режиме дополнен возможностью произвольного приглашения в ранее созданный чат новых переговорщиков.

«Мы находимся в постоянном контакте с пользователями торговой платформы RuTerminal, а также регулярно запрашиваем и получаем обратную связь от наших клиентов. Поступившие обращения аккумулируются, обрабатываются, а затем ложатся в основу будущих обновлений, направленных на совершенствование платформы. Таким образом, мы можем не только поддерживать платформу в актуальном состоянии, но и готовы предлагать клиентам действительно востребованный функционал, облегчающий применение RuTerminal в повседневной практике», – отметил генеральный директор SoftWell Анатолий Карпов.

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Компания SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.