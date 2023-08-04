ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Оренбургской области перешел на импортонезависимую систему управления документами и задачами CompanyMedia. Главными целями перехода являлись расширение функциональности текущей системы и перевод ее на новую версию системы CompanyMedia, которая является полностью российской разработкой и включена под номером 871 в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Этот перевод на импортонезависимое ПО осуществлялся в рамках планируемого перехода на использование отечественных операционных систем и прикладного ПО.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области является некоммерческой организацией, созданной Оренбургской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Оренбургской области.

До проекта на протяжении многих лет в ТФОМС Оренбургской области эксплуатировались CompanyMedia более ранних версий на платформе Lotus Domino. Пользователями системы являются руководители и сотрудники службы документационного обеспечения управления, линейные руководители и их подчиненные. В 2022 г. руководством ТФОМС было принято решение о переходе на импортонезависимую версию CompanyMedia.

Главными задачами перехода на импортонезависимую версию CompanyMedia являлись: организация полноценного электронного документооборота за счет внедрения системы управления документами и задачами CompanyMedia; соблюдение требований импортонезависимости – новая версия системы является полностью российской разработкой, она разворачивается на базе свободного программного обеспечения (СПО) и не требует использования лицензионных программных решений зарубежного производства; поддержка контроля исполнения поручений и управления этими процессами; обеспечение юридической значимости электронного документооборота, за счет использования КЭП; организация обмена документами с правительством Оренбургской области; использование мобильных рабочих мест, что позволяет руководителям работать в системе из любой точки России.

В обновленной системе CompanyMedia осуществляется прием, обработка и распределение различных типов документов, включая входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные. Она также отвечает за организацию переписки между участниками документооборота и контроль исполнения поручений. Кроме того, в системе осуществляется документационное взаимодействие с правительством и органами исполнительной власти Оренбургской области, а также учреждениями здравоохранения. Важным аспектом ее работы является поддержка непрерывного режима работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В новую СЭД была осуществлена миграция входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов из старой СЭД за 2021-2022 гг. Кроме этого, были перенесены структура организации, справочник организации, справочник персон. Также в рамках проекта был настроен межведомственный обмен документами с правительством Оренбургской области.

Руководители высшего звена ТФОМС получили возможность участия в электронном документообороте на планшетах. При этом работать на планшете можно как через помощника, так и самостоятельно.

Импортонезависимое решение CompanyMedia помогает снизить риски, связанные с возможными изменениями в политике импорта, валютных колебаниях и других внешних факторах. Используемые мобильные решения позволяют руководству работать в системе из любой точки мира. Кроме того, можно сказать, что организованный обмен документами с правительством Оренбургской области способствует цифровизации всей Оренбургской области. Все задачи по переходу на импортонезависимую версию CompanyMedia были успешно выполнены.

В дальнейших планах рассматривается возможность перехода на новые версии решения CompanyMedia.