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Школы в 220 городах Индии начали использовать технологию распознавания лиц NtechLab на экзаменах

NtechLab подписала контракт о поставке системы распознавания лиц для проведения экзаменов в школах в Индии.

На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем три-четыре камеры. Проект покрывает 220 городов страны.

Распознавание лиц будет использоваться для проверки посещаемости экзаменов, сравнивая лица присутствующих с фотографиями в их документах и отмечая отсутствующих, чтобы исключить возможность сдачи экзамена другим человеком или фальсификации результатов на этапе проверки тестов.

«Наша задача обеспечить прозрачность и открытость экзаменационного процесса, чтобы у всех учащихся были равные возможности при сдаче тестов», – отметила международный коммерческий директор NtechLab Лиана Меликсетян.

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