Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза

«Улучшение пользовательского опыта позволило увеличить долю заказов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Рив гош». Развитие продукта в соответствии с концепцией омниканальности и бесшовного клиентского опыта положительно отразилось на важных для бизнеса метриках: конверсия, рост объема и доли продаж, уровень CSI и Retention rate, показатели возврата в сеть, глубина проникновения и доля клиентов мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Рив гош» и Napoleon IT начали совместную работу в сентябре 2021 г. по двум направлениям: расширение функциональности мобильного приложения для клиентов и разработка с последующим запуском мобильного приложения для консультантов. Бьюти ритейлеру очень важно занимать лидирующие позиции на рынке, предлагая своим покупателям омниканальный и бесшовный клиентский опыт. Создание и развитие качественного цифрового продукта позволяет удерживать клиента внутри сети, обеспечивая постоянное взаимодействие. Это подтверждает тот факт, что с 2021 г. доля заказов через мобильное приложение выросла в два раза и составила 75% от общего объема продаж в e-com.

В рамках улучшения мобильного приложения уже реализованы и представлены для клиентов следующие изменения: запущена новая программа лояльности, реализованная в том числе и в мобильном приложении; проведена работа по оптимизации работы приложения; проведен редизайн главного экрана и карточки товара; добавлен вывод отзывов в приложении; внедрена система, позволяющая проводить АB тесты и проверять влияние внедряемых задач на показатели приложения; разработаны сторис, видео-баннеры, бьюти-экспертизы, экраны рекламной информации; реализована возможность регистрации золотой карты через приложение. Золотая карта автономна, для ее использования не нужен выход в интернет; улучшена функциональность оформления заказа и работы с корзиной, что позволило нарастить трафик в офлайн магазины, тем самым поддерживая омниканальность и единый ритейл; разработана услуга для записи в имидж-студию на бьюти процедуры; добавлен сервис рассрочки при покупке в мобильном приложении.

Топ-менеджмент «Рив гош» отмечает важность создания клиентского мобильного приложения. Для эффективного функционирования сети появился департамент стратегического маркетинга, который занимается развитием цифрового продукта.

«В 2021 г. «Рив гош» перезапустил мобильное приложение для клиентов с командой Napoleon IT. Перед экспертами и разработчиками стояла интересная задача — реализовать приложение, отвечающее запросам клиентов, которые выбирают многоканальный путь взаимодействия с сетью. Очень высокая доля клиентов принимает решение о покупке в приложении, а покупает в магазине. Другие предпочитают знакомиться с продуктом в магазине и заказывать его онлайн. Приложение помогает выстроить идеальный путь взаимодействия клиента с цифровыми продуктами «Рив гош»», — сказала Наталья Кезикова, директор по электронной коммерции.

За два года улучшения и развития мобильного приложения удалось достичь важные для бизнеса метрик: рост конверсии в три раза; рост объема продаж в 3,5 раза; 75% заказов относительно всего объема продаж в e-com приходится на мобильное приложение; достигнут максимальный уровень CSI (Customer Satisfaction Index); высокий показатель retention rate (Показатель удержания клиентов). Улучшились показатели возврата в сеть, благодаря закрытию потребностей клиента в офлайн и онлайн; глубина проникновения мобильного приложения в клиентскую базу «Рив гош»; доля клиентов мобильного приложения достигла 36%, благодаря появлению экосистемы внутри «Рив гош» с каналами онлайн и офлайн.

«Компания «Наполеон айти» специализируется не только на создании приложений с нуля, но и на оптимизации уже существующих. Перед нами стояла задача улучшить готовый цифровой продукт. Наша команда совместно со специалистами «Рив гош» работали как единое целое, обеспечивая бесперебойную работу приложения и регулярный выпуск нового функционала. Благодаря этому мы достигли значительного роста выручки через мобильное приложение», — сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

В ближайшей перспективе продолжится работа по развитию концепции омниканальности, объединяя клиентский опыт в офлайне и онлайне. Помимо этого, планируется развивать функционал приложения в направлении персонализации для индивидуального взаимодействия с клиентом, опираясь на его предпочтения.