«1С-ижтиси» автоматизирует обновление учетной системы «Новгородхлеба»

«1С-ижтиси» автоматизировала обновление учетной системы «Новгородхлеба». Благодаря сервису ижевской фирмы отраслевая конфигурация «1С» компании поддерживается в актуальном состоянии.

«Новгородхлеб» — производитель хлебобулочных и кондитерских изделий из Новгородской области.

Для ведения учета предприятие использует кастомизированную отраслевую конфигурацию «1С: Хлебобулочное и кондитерское производство». Ручное обновление программы стало ресурсозатратным, и компания решила делегировать задачи по обновлению «1С» фирме «1С-ижтиси».

В результате сотрудничество с ижевской ИТ-компанией позволяет заводу сокращать трудозатраты и экономить время штатных специалистов.

«После окончания поддержки «1С:ХБИК» самостоятельно актуализировать одному человеку в удобоваримые сроки было бы невозможно. «1С-ижтиси» помогает с обновлением конфигурации на релизы «1С: Управление производственным предприятием», — отметили в компании «Новгородхлеб».