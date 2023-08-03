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Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей

Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустила проект по разработке зарядных станций.

В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт. Первую станцию медленного типа оператор планирует представить до конца 2023 г.

«Оператор электрозарядной инфраструктуры, как никто другой, знает все слабые и сильные стороны ЭЗС благодаря ежедневному взаимодействию как с производителями, так и с пользователями. Мы считаем, что на сегодняшний день накопили достаточно экспертности, чтобы создать собственные зарядные станции, и ожидаем, что новый продукт займёт лидирующие позиции на рынке», — сказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Специалисты Sitronics Electro займутся инхаус-разработкой полного цикла — контроллерами, программным обеспечением, силовой электрикой, корпусом и компоновкой элементов станции.

Sitronics Electro строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями. Сегодня более 80 оператора заряжают электротранспорт в 17 регионах страны.

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