«Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33%

«Ростелеком» предоставит гарантирующему поставщику электроэнергии более 34 тыс. SIM-карт для интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. Автоматизация устройств полностью освобождает жителей Кемеровской области от самостоятельной передачи показаний и исключает ошибки в ежемесячных начислениях. В прошлом году провайдер с этой целью уже подключил свыше 23 тыс. SIM-карт для аналогичных умных устройств энергосбытовой компании.

Современные электросчетчики работают по технологии M2M. SIM-карта в таком приборе по GSM/GPRS передает данные на верхний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) ресурсоснабжающей организации. На основании этого создаются отчеты о потребляемых киловатт-часах.

Сами устройства устанавливаются индивидуально для потребителей в квартирах, на лестничных площадках, в общих карманах. В жилом фонде с общедомовым имуществом такие приборы, как правило, находятся в щитовых, подвале или на фасаде здания.

«Цифровизация учета электроэнергии в Кузбассе продолжается. Умные решения «Ростелекома» для ключевой отрасли ЖКХ упорядочивают большой объем данных, формируют прозрачность энергопотребления и расчетов. Благодаря интеграции технологий региональные потребители могут рассчитывать на долгую и бесперебойную работу всех устройств. При этом автоматизированный сбор информации позволит лучше контролировать и анализировать энергопотребление кузбассовцев», — сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

Программа по созданию ИСУ реализуется на всей территории Кемеровской области с 2022 г. Помимо Кемерова и Новокузнецка, современные приборы учета уже работают в Яшкино, Мариинске, Гурьевске, Белово, Калтане, Осинниках. Цифровые технологии доступны и жителям малых населенных пунктов — Зарубино, Загорский, Мундыбаш и др. Дальнейшая цифровизация в итоге позволит создать единую систему, которая будет проводить полный учет электроэнергии на территории Кемеровской области.