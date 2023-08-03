Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве

Merlion стал официальным дистрибьютором ИТ-решений компании «Поток», которая обеспечивает российские компании российскими разработками для управления персоналом и развития талантов. Соглашение распространяется на всю линейку продукции вендора, среди которой: система для автоматизации массового и точечного подбора «Поток рекрутмент», мобильное приложение для онбординга персонала «Поток адаптация», единая платформа для HR-исследований персонала «Поток опросы», а также LMS-системы для обучения «Поток обучение». Об этом CNews сообщили представители Merlion,

«Для нас, команды «Поток», это важное сотрудничество с одним из крупнейших российских дистрибьюторов с масштабной партнерской сетью, которое позволит нам упростить и ускорить работу с системными интеграторами и их заказчиками, а российским компаниям — с первого дня оценить пользу и эффективность автоматизации и выстраивать HR-процессы по-новому», — сказал Александр Алексеев, коммерческий директор «Поток».

«Онлайн-сервисы все глубже проникают во все сферы деятельности предприятий. И кадровая сфера в этом смысле - не исключение, а правило: вместе с рынком отечественного программного обеспечения быстро растет и рынок HR-технологий. Это партнерство - еще один шаг в направлении укрепления многопрофильности нашего предложения рынку. Решения «Потока» органично встраиваются в имеющийся у нас портфель HRTech вендоров и помогут нашим партнерам быть на волне роста спроса на технологии управления персоналом», — отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

По данным агентства SmartRanking по итогам 2022 г. общая выручка топ-50 крупнейших в России HRTech-компаний составила около 34,1 млрд руб. — на 21,8% больше, чем в 2021 г. В 2023 г. эксперты ожидают рост спроса на отечественные системы из-за ухода иностранных вендоров. Решения «Поток» входят в реестр российского ПО и позволяют бесшовно перейти на российские HRTech-решения.

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«Поток» — ИТ-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HRTech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.