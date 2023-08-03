Life Pay разработала гибкую CRM-систему для малого и среднего бизнеса

Разработчик fintech-решений Life Pay выпустил CRM-систему для малого и среднего бизнеса. POS CRM собирает и хранит только полезные данные клиентов и предоставляет инструменты для повторного привлечения покупателей. Систему можно кастомизировать под сферу деятельности компании, она полностью интегрирована под другие продукты Life Pay. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Сегодня успех работы любого бизнеса напрямую зависит от его умения работать с данными: собирать их, систематизировать, анализировать и использовать для выстраивания дальнейшей коммуникации с клиентом. Но малый бизнес часто не уделяет такой работе достаточного внимания — не собирает их и не хранит.

Большинство предпринимателей фокусируются на привлечении новых клиентов, а не на удержании старых, что стоит бизнесу в пять раз дороже. Если компания не формирует клиентскую базу, она не понимает, кто совершает покупку, как часто, какие именно продукты или услуги приобретает. А когда нет этих знаний, бизнес не может управлять оттоком клиентов и их лояльностью, не понимает причины их ухода.

POS СRM позволяет собирать базу клиентов, которые уже воспользовались услугами или только интересуются. В отличие от других CRM-систем, модуль от Life Pay позволяет просто и быстро кастомизировать настройки системы без долгих интеграций и доработок. В личном кабинете предприниматель настраивает поля для заполнения только теми данными, которые нужны ему для работы. Например, владелец салона красоты может собирать и хранить информацию не только о последнем визите и приобретенной услуге, но и о цвете или длине волос, о предпочтениях в косметике или мастере, об аллергии на какие-либо продукты. Также бизнесу доступно создание собственных полей с информацией о клиенте. Это делает работу над составлением базы простой и удобной и не требует дополнительного обучения сотрудников.

Можно детализировать данные по своему усмотрению: применять фильтры по статусу, дате активности, дате рождения, полу, менеджеру, источнику, что упрощает анализ клиентского профиля, маркетинговых кампаний, работы менеджеров по привлечению клиентов.

Помимо этого в POS CRM встроен Модуль программы лояльности, который помогает стимулировать клиента к покупке и управлять оттоком аудитории. Анализируя информацию о покупках и поведение клиентов в личном кабинете, бизнес может готовить персонализированные скидки, а также уникальные программы лояльности под каждого покупателя.

Индивидуальный подход повышает эффективность продаж, поскольку клиент получает предложение, основанное на его реальных потребностях, а не массовую рассылку для всех. Если клиент посещает салон только ради маникюра, бонусная процедура для него будет полезнее, чем условная скидка на стрижку. Если клиент заказывает в ресторане только пиццу, ему будут интересны скидки на нее, а не на супы и десерты.

Все настройки и учет происходят в единой системе, которая легко интегрируется с другими решениями Life Pay. Для использования модулей CRM необходимо подключить кассовую программу Life POS на любом из тарифов: модули CRM будут доступны пользователям по умолчанию.