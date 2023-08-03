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«Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10

Компания «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10. Номер релиза указан в формуляре на программные изделия и означает выпуск на 10 платформе стабильной ветки независимого репозитория «Сизиф».

«Альт СП» релиз 10 выпущен для двух аппаратных архитектур: x86_64 (AMD, Intel) и AArch64 (ARMv8). В обоих случаях предусмотрены следующие варианты поставок: рабочая станция; сервер; рабочая станция + сервер.

«Альт СП» релиз 10, разработанная совместно компаниями «Базальт СПО» и ИВК, получила сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие ОС требованиям защиты к средствам виртуализации и контейнеризации. Используя эту операционную систему, заказчики смогут создавать отвечающие требованиям регулятора безопасные информационные системы, позволяющие работать с конфиденциальной информацией.

«Сертификат расширит сферу применения ОС «Альт СП», позволит заказчикам использовать привычные и удобные инструменты виртуализации и контейнеризации на объектах критической информационной инфраструктуры, а также упростит процесс аттестации решений, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы удовлетворять запросам заказчиков».

Сертификация проводилась в соответствии с документами «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» (приказ ФСТЭК России от 27 октября 2022 г. №187) и «Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации» (приказ ФСТЭК России от 4 июля 2022 г. №118).

Сертификат №3866, выданный ФСТЭК России в 2018 г. операционной системе «Альт СП» и действующий до 10 августа 2023 г., переоформлен до 2028 г.

ОС «Альт СП» на 9 платформе (по новому формуляру — без номера релиза) поддерживается вендором до 10 августа 2026 г. и может использоваться в аттестованных контурах при соблюдении условий эксплуатации, в частности, условий регулярного обновления из соответствующего репозитория.

Главные отличия ОС «Альт СП» релиз 10: добавлены инструменты для проверки целостности виртуальных машин и контейнеров с механизмами блокировки запуска скомпрометированных образов; добавлен механизм проверки контейнеров, образов виртуальных машин и отдельных пакетов на уязвимости; проверка ведется как по международной базе уязвимостей (CVE), так и по базе уязвимостей ФСТЭК России (BDU); контейнеризация, в соответствии с новыми требованиями ФСТЭК России, реализована на основе podman и работает в непривилегированном режиме (rootless). Для удобства использования, настройки безопасности собраны в отдельный пакет; в состав дистрибутива сервера включен комплект контейнеров для локального разворачивания kubernetes, который в защищенной конфигурации так же, как и podman, работает в непривилегированном режиме. Обновления по безопасности будут предоставляться через Реестр контейнеров; для построения полноценной виртуальной инфраструктуры в дистрибутив включен PVE (система виртуализации с открытым исходным кодом на основе Proxmox); в качестве средства резервного копирования в образе доступен Proxmox Backup Server, сочетающийся с PVE; добавлены клиенты удаленного/терминального доступа; предоставлено полноценное решение виртуальной инфраструктуры рабочих столов (VDI); обновлен Samba-сервер и механизм применения групповых политик, добавлены собственные графические инструменты управления объектами LDAP и редактирования политик.

Версии пакетов на момент релиза: ядро 6.1 (un-def); виртуализация: qemu 8.0, libvirt 9.3, proxmox 7.4, PBS 2.2.6, ceph 16.2, Glusterfs 9.3; контейнеризация: podman 4.4.4, kubernetes 1.26, cri-o 1.26; многоплатформенный брокер подключений для создания и управления виртуальными рабочими местами OpenUDS 3.5; групповые политики: Samba — 4.16.9, gpupdate — 0.9.12.2, ADMC — 0.12.0, GPUI — 0.2.17.

Обновления доводятся до потребителей через публичный репозиторий до проведения соответствующих испытаний изделия по требованиям безопасности информации.

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