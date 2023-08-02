В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»

В Нотариальную палату Республики Бурятия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканирования и обработки изображений. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Нотариальная палата (НП РБ) была основана в 1993 г. За годы существования НП РБ проделана большая организационная работа, увеличилось количество членов палаты, на сегодняшний день в республике работают 52 частных нотариальных конторы. В задачи НП РБ входит повышение профессионального уровня специалистов, а также просветительская работа, взаимодействие со средствами массовой информации. Новый отечественный сканер «Эларскан» А2-400Р послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания. «Эларскан» А2-400Р создан для бережной оцифровки сшитых и расшитых документов формата до А2+ и позволяет быстро и в высоком разрешении сканировать разные виды оригиналов, используя настройки на различные по толщине и фактуре документы. V-образная ручная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, сканировать можно будет оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Оригинальное встроенное программное обеспечение «Элар» «Сканимидж» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата.

Сканеры «Эларскан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.