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RuVDS запустил дата-центр в Турции

Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл площадку с виртуальными серверами в Турецкой Республике. Возможность выбрать новый дата-центр доступна на сайте компании.

Услуги хостинга предоставляются на базе дата-центра компании Netdirekt, расположенного во втором по величине экономически значимом центре Турции – Измире. Выбор площадки обусловлен ее стратегическим расположением на стыке операторской инфраструктуры Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Объект является одним из лидеров Турции по количеству объединяемых узлов связи, что позволяет достичь оптимальных показателей по части качества и скорости соединения.

«Расширение географии услуг – часть долгосрочной стратегии RuVDS, и выход в Турцию является продолжением ее реализации. Мы заходим в новые регионы постепенно, анализируя спрос, потому пока сумма инвестиций в проект составила порядка 20 млн рублей. Уверен, что нам есть куда расти: в качестве целевой аудитории мы рассматриваем и соотечественников, проживающих в стране, и местные бизнес-структуры, вследствие чего масштабы нашего присутствия могут быть увеличены», – сказал Никита Цаплин, основатель и генеральный директор RuVDS.

Дата-центр отвечает требованиям, необходимым для обеспечения надежного функционирования сетевого оборудования: обеспечен бесперебойным доступом к электроэнергии, соответствует нормам сейсмоустойчивости, а также защищен от наводнений, утверждают в RuVDS.

«Уверены, что наше партнерство отвечает интересам обеих сторон и будет взаимовыгодным. Наши технологии обеспечивают надежный хостинг в любых обстоятельствах, и этот проект только усилит сотрудничество между нашими странами в индустрии технологий, открывая новые бизнес-возможности», – сказал Бурак Ялти, технический менеджер Netdirekt.

Площадка в Турции стала седьмым вычислительным центром RuVDS за пределами России. В качестве международных активов компании уже числятся дата-центры в Швейцарии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Казахстане. Оплатить хостинг можно в том числе с помощью пластиковых карт, выпущенных как в России, так и в других странах.

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